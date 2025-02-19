Белгородские доноры в этом году получат увеличенную выплату

Posted 19 февраля, 09:01
Published 19 февраля, 09:01
Modified 19 февраля, 09:01
Updated 19 февраля, 09:01
В Белгородской области более 11,8 тыс. почётных доноров получили ежегодную денежную выплату в 2024 году.
В 2025-м сумма компенсации увеличена на 4,5% и составляет 18 207,64 рубля. Выплату перечисляют один раз в год, не позднее 1 апреля.
Чтобы её получить, нужно подать заявление в министерство социальной защиты населения и труда области или через портал «Госуслуги».
Звание «Почётный донор России» присваивается тем, кто безвозмездно сдал кровь или её компоненты несколько раз. Доноры получают не только нагрудный знак, но и право на социальные льготы, включая денежную выплату.
До этого в 2023 году индексировали сумму выплат на 4% с 15,7 до16,6 тысяч рублей.
Напомним, что донорство стало особенно актуально в Белгородской области после частых обстрелов и жертв. За прошлый год количество почётных доноров региона увеличилось почти на 1000 человек.
Сдать кровь можно в Белгороде, Старом и Новом Осколе, Губкине. Доноров примут без предварительной записи, с 08:00 до 13:00, при наличии паспорта и СНИЛС.