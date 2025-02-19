bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 07:44

Published 19 февраля, 07:44

Modified 19 февраля, 07:46

Updated 19 февраля, 07:46

Банкротство

Белгородская область стала лидером в Черноземье по приостановке банкротств бойцов СВО

19 февраля 2025, 07:44
Фото: 1MI. Банкротство

В Белгородской области приостанавливают банкротства участников СВО

Сюжет
Банкротство
С января 2023 года арбитражи приостанавливают банкротства участников СВО. Белгородская область — лидер Черноземья по числу таких решений.

С января 2023 года арбитражные суды получили право приостанавливать дела о банкротстве в отношении участников специальной военной операции. Белгородская область лидирует среди регионов Черноземья по числу таких решений, пишет «Коммерсант».

За два года белгородский арбитраж остановил пять процедур банкротства и шесть раз приостанавливал разбирательства по оспариванию сделок. Также в одном случае суд отказался продлевать срок реализации имущества должника.

В соседних регионах Черноземья ситуация схожа. В Воронежской области зафиксировано пять приостановок банкротств и шесть решений по заморозке споров о сделках. В Курской и Тамбовской областях банкротства участников СВО останавливали трижды, в Липецкой — дважды.

Если должник погибает, процедура банкротства возобновляется. Например, в Липецкой области Сергей Фарафонов подал заявление о банкротстве, но затем ушёл в зону СВО. В октябре 2023 года его признали пропавшим без вести, а после подтверждения смерти суд возобновил разбирательство.

По закону суд обязан приостанавливать дело, если должник участвует в боевых действиях и не просит рассмотреть дело без него. В случае смерти должника его права и обязанности переходят к наследникам. При этом выплаты, положенные участникам СВО, защищены от взыскания и не включаются в конкурсную массу.

Осенью в Госдуму внесли законопроект, предлагающий списание долгов по кредитам для участников СВО, КТО и сотрудников силовых ведомств.

Компании по банкротству придётся доказать белгородскому УФАС свою исключительность
Узнать подробнее
Читайте также:
«Еврологистик» сдался: бывший белгородский перевозчик мусора банкротится из-за долговРезультаты проверки белгородской полиции по «Алексеевке Химмашу» признали незаконными«Белвино» решили продать через банкротство
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Банкротство#Военные#Центральное черноземье#Белгород#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика