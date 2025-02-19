Белгородская область стала лидером в Черноземье по приостановке банкротств бойцов СВО

По закону суд обязан приостанавливать дело, если должник участвует в боевых действиях и не просит рассмотреть дело без него. В случае смерти должника его права и обязанности переходят к наследникам. При этом выплаты, положенные участникам СВО, защищены от взыскания и не включаются в конкурсную массу.