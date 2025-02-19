Белгородская область стала лидером в Черноземье по приостановке банкротств бойцов СВО

Posted 19 февраля, 07:44
Published 19 февраля, 07:44
Modified 19 февраля, 07:46
Updated 19 февраля, 07:46
С января 2023 года арбитражные суды получили право приостанавливать дела о банкротстве в отношении участников специальной военной операции. Белгородская область лидирует среди регионов Черноземья по числу таких решений, пишет «Коммерсант».
За два года белгородский арбитраж остановил пять процедур банкротства и шесть раз приостанавливал разбирательства по оспариванию сделок. Также в одном случае суд отказался продлевать срок реализации имущества должника.
В соседних регионах Черноземья ситуация схожа. В Воронежской области зафиксировано пять приостановок банкротств и шесть решений по заморозке споров о сделках. В Курской и Тамбовской областях банкротства участников СВО останавливали трижды, в Липецкой — дважды.
Если должник погибает, процедура банкротства возобновляется. Например, в Липецкой области Сергей Фарафонов подал заявление о банкротстве, но затем ушёл в зону СВО. В октябре 2023 года его признали пропавшим без вести, а после подтверждения смерти суд возобновил разбирательство.
По закону суд обязан приостанавливать дело, если должник участвует в боевых действиях и не просит рассмотреть дело без него. В случае смерти должника его права и обязанности переходят к наследникам. При этом выплаты, положенные участникам СВО, защищены от взыскания и не включаются в конкурсную массу.
Осенью в Госдуму внесли законопроект, предлагающий списание долгов по кредитам для участников СВО, КТО и сотрудников силовых ведомств.