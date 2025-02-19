Аномальный холод останется? Как долго продержится мороз в Белгородской области

Posted 19 февраля, 13:31
Published 19 февраля, 13:31
Modified 19 февраля, 13:31
Updated 19 февраля, 13:31
Предпоследний четверг февраля, 20 число, пройдёт в приграничном регионе облачно, но с прояснениями. В светлое время суток возможен снег. Порывы ветра достигнут 6-11 м/с.
В регионе сохранится морозная погода: ночью столбик термометра опустится до -19…-9 °С, а днём поднимется до -8…-3 °С. В Белгороде будет не на много теплее: -12…-10 °С и -7…-5 °С соответственно.
Напомним, что белгородцев предупреждали об аномальном холоде вплоть до 19 числа. Вероятно, морозы продлятся чуть дольше.
Кроме того, несмотря на снежный и морозный февраль, март прогнозируется тёплым.