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Posted 19 февраля, 13:31

Published 19 февраля, 13:31

Modified 19 февраля, 13:31

Updated 19 февраля, 13:31

В Белгородской области сильные морозы держатся несколько дней

Аномальный холод останется? Как долго продержится мороз в Белгородской области

19 февраля 2025, 13:31
Фото: 1MI. В Белгородской области сильные морозы держатся несколько дней

В Белгородской области вновь может похолодать до -19 °С

Сюжет
Погода
В Белгородской области продолжится морозная и снежная погода. Прогноз на 20 февраля опубликовали в пресс-службе МЧС.

Предпоследний четверг февраля, 20 число, пройдёт в приграничном регионе облачно, но с прояснениями. В светлое время суток возможен снег. Порывы ветра достигнут 6-11 м/с.

В регионе сохранится морозная погода: ночью столбик термометра опустится до -19…-9 °С, а днём поднимется до -8…-3 °С. В Белгороде будет не на много теплее: -12…-10 °С и -7…-5 °С соответственно.

Напомним, что белгородцев предупреждали об аномальном холоде вплоть до 19 числа. Вероятно, морозы продлятся чуть дольше.

Кроме того, несмотря на снежный и морозный февраль, март прогнозируется тёплым.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Снег#Новости Белгорода#Мороз#Белгород#Аномальный холод
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