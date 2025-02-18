Ждём тарифы на воздух: белгородцы негодуют из-за новых платных парковок

Posted 18 февраля, 09:43
Published 18 февраля, 09:43
Modified 18 февраля, 09:45
Updated 18 февраля, 09:45
В Белгороде в марте 2025 года собираются сделать ещё 25 парковок города платными. Коснётся это в первую очередь стоянок у медицинских учреждений, где белгородцы не могли найти место для автомобиля, чтобы посетить больницы.
Рядом с областной больницей тоже сделают платную парковку, но неоплачиваемый лимит поднимут с 30 минут до двух часов, чтобы приезжающие на осмотр в медучреждение могли посетить всех нужных специалистов. В остальных частях правила парковочных пространств не поменяются: стоимость останется на уровне 20-30 рублей в час, а штраф за нарушение правил — 1500 рублей.
Редакция Бел.Ру изучила реакцию белгородцев, которые ещё не остыли после увеличения стоимости проезда в автобусах, на нововведения в соцсетях. Спойлер: новости точно не обрадовались.
«Время ожидания общественного транспорта на остановках тоже нужно сделать платным, это повысит эффективность использования муниципальных земель», — пишет Сергей в комментариях к публикации об этой новости в нашем Telegram-канале.
Не обошлись белгородцы и без упоминания недавнего повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Вспомнили и соседнюю Курскую область, где, по словам комментаторов, тарифы на ЖКУ снижают, а в Белгородской области — наоборот, и даже соседний Харьков не забыли упомянуть, уточнив, что там с начала СВО проезд бесплатный.
«Почему по всему городу делают платную парковку, а для слуг народа она бесплатная? Сделайте напротив администрации платную парковку», — предлагает белгородец.
Пошутили жители города и про платный воздух, который тоже необходимо ввести, тарифы на созерцание луны и звёзд.
«Парковки платные, а приткнуться действительно негде. Получается, что не так надо решать вопрос. Про перехватывающие парковки никто не думал? Три района прилегающих едут каждое утро в Белгород в офисах сидеть. А про стимулирующие мероприятия при использовании перехватывающих парковок тоже никто не слышал? Зато светофор на Северный все вопросики порешал. Больше кривых дорог, больше парковок платных и разных! Даю идею: можно сделать платными парковки вокруг МКД и на территории, прилегающей к частным домовладениям», — шутит белгородец.
Напомним, что перехватывающие парковки должны были появиться в рамках транспортной реформы ещё при реконструкции Щорса. В планах было сделать парковки на границах города, на которых бы оставляли свой личный автомобиль жители районов — Белгородского, Яковлевского и других, откуда на работу приезжают в областной центр. А после пересаживаться на общественный транспорт.
В отдельной публикации про установку знака о зоне платной парковки напротив областной клинической больницы на улице Некрасова читатели Бел.Ру написали, что платную стоянку необходимо оборудовать и напротив рынка «Восход», потому что «приедешь за покупками, а мест нет, потому что многие жильцы там паркуются постоянно с ночёвкой».
«Люди раньше ставили машины возле домов, теперь им где ставить? И интересно, как поможет платная парковка увеличить оборачиваемость парковочных мест? Люди просто будут ставить машины во всех дворах, мешая жильцам ставить свои машины… Ибо в старом жилом фонде вечные проблемы с парковкой», — комментирует введение платной парковки на Костюкова.
В комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсетях жители города тоже пожаловались на расширение зоны платной парковки в Белгороде.
«Сейчас в городе мы наблюдаем расширение зоны платной парковки. При этом в центре всё равно не хватает парковочных мест. Это острый вопрос для большинства автомобилистов. Напротив центрального рынка стоит огромный паркинг, он давно построен, но до сих пор не работает. Когда уже наконец-то он начнет работать?» — задаётся вопросом Алексей.
На этот комментарий ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он написал, что паркинг частный и только его владелец может принять решение о работе и стоимости услуг.