Ждём тарифы на воздух: белгородцы негодуют из-за новых платных парковок

«Парковки платные, а приткнуться действительно негде. Получается, что не так надо решать вопрос. Про перехватывающие парковки никто не думал? Три района прилегающих едут каждое утро в Белгород в офисах сидеть. А про стимулирующие мероприятия при использовании перехватывающих парковок тоже никто не слышал? Зато светофор на Северный все вопросики порешал. Больше кривых дорог, больше парковок платных и разных! Даю идею: можно сделать платными парковки вокруг МКД и на территории, прилегающей к частным домовладениям», — шутит белгородец.