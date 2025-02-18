Запреты, связанные с табаком и энергетиками, могут ввести в Белгородской области

Posted 18 февраля, 13:21
Published 18 февраля, 13:21
Modified 18 февраля, 13:21
Updated 18 февраля, 13:21
Белгородские депутаты могут запретить юным белгородцам посещать табачные лавки. Таким образом в областной думе думают защищать несовершеннолетних от различной никотиносодержащей продукции.
Также могут установить запрет продажи энергетиков в образовательных, спортивных, культурных и медицинских учреждениях.
Эти инициативы пока только рассматривают. Примут эти нововведения или нет, станет известно позже.
Добавим, что в 2023 году за курение в неположенном месте наказали 192 подростка. При этом на продаже сигарет юным белгородцам никого не поймали.
В 2024 году у подростков были другие незаконные «увлечения»: почти 100 ребят продавали наркотики.