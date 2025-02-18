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Posted 18 февраля, 13:21

Published 18 февраля, 13:21

Modified 18 февраля, 13:21

Updated 18 февраля, 13:21

Фото с заседания облдумы

Запреты, связанные с табаком и энергетиками, могут ввести в Белгородской области

18 февраля 2025, 13:21
Фото: страница Юрия Клепикова. Фото с заседания облдумы
В Белгородской области могут ввести ряд запретов, касающихся табака и энергетиков. Подробности сообщил спикер облдумы Юрий Клепиков.

Белгородские депутаты могут запретить юным белгородцам посещать табачные лавки. Таким образом в областной думе думают защищать несовершеннолетних от различной никотиносодержащей продукции.

Также могут установить запрет продажи энергетиков в образовательных, спортивных, культурных и медицинских учреждениях.

Эти инициативы пока только рассматривают. Примут эти нововведения или нет, станет известно позже.

Добавим, что в 2023 году за курение в неположенном месте наказали 192 подростка. При этом на продаже сигарет юным белгородцам никого не поймали.

В 2024 году у подростков были другие незаконные «увлечения»: почти 100 ребят продавали наркотики.

Почти 100 юных белгородцев в 2024 году попались на продаже наркотиков
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Подростки#Табак#Юрий клепиков#Белгород#Продажа табака
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