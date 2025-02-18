«Всё горело, она могла умереть»: как в Шебекино спасали людей после атак дронов

Наталья уточнила, что во всём этом помогала только одна девушка из-за того, что приехавшие на вызов медики сами попали под огонь и оказать помощь были не в состоянии. Всё, что известно о героине, что она одновременно служит и в теробороне, и работает в администрации. Зовут её Татьяна. По нашей информации, за спасение людей сотрудницу не наградили и никак не отметили.