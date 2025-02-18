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Posted 18 февраля, 11:27

Published 18 февраля, 11:27

Modified 18 февраля, 11:29

Updated 18 февраля, 11:29

Многоквартирный дом в Шебекино по адресу Шумилова, №23

«Всё горело, она могла умереть»: как в Шебекино спасали людей после атак дронов

18 февраля 2025, 11:27
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. Многоквартирный дом в Шебекино по адресу Шумилова, №23

Шебекинка рассказала, как вытаскивали из-под завалов раненую женщину

Сюжет
Беспилотник
15 августа 2024 года один из МКД в Шебекино попал под удар беспилотников ВСУ. Второй дрон ранил медиков, а помощь пришлось оказывать бойцу теробороны.

Жительница Шебекино Наталья*, которая стала свидетельницей двух ударов по многоквартирному дому, после которых пострадали работники скорой, прибывшие на место и попавшие под повторный удар, поговорила с журналисткой Бел.Ру о том, как всё происходило в этот день. Инцидент произошёл 15 августа прошлого года.

Всего пострадало пять человек: двое медиков и трое жителей дома. Одна из пострадавших обратилась за медицинской помощью позже.

Девушка рассказывает, что в тот день она была неподалёку от места удара дрона — дома №23 на улице Шумилова. После первого взрыва она подошла поближе к многоквартирному дому. Стало ясно, что беспилотник залетел в окно дома. К месту уже прибыли сотрудники теробороны и администрации округа. Одна девушка забежала в подъезд.

Девушка в форме, как рассказала Наталья, оказала первую помощь пострадавшим мужчине и женщине, перевязала их, чтобы остановить кровотечение, и вызвала скорую помощь на место. Когда приехали медики, стало известно о подлёте ещё одного дрона, информацию об этом участница теробороны передала фельдшерам, но они не стали уходить в безопасное место, а отправились к пострадавшим.

У сотрудницы администрации запищал детектор дронов, и она всех жильцов дома укрыла в одной из квартир, утверждая, что летит беспилотник «Баба Яга». Среди эвакуировавшихся была и наша собеседница.

Второй прилёт в этот дом был сильнее, осколочные ранения получили и медики, которые забежали в квартиру к ранее пострадавшим шебекинцам.

«Медиков ранило, они сидели в той квартире с людьми и оказывали помощь друг другу. Сверху доносился истошный крик. Всё горело, перебило газовую трубу, и там лежала женщина под завалами», — рассказывает Бел.Ру Наталья.

Как вечером того дня делился глава областной станции скорой помощи Алексей Жиров, фельдшеры скорой помощи Александр и Юлия выехали на место прилёта по сообщению бойца теробороны о двух пострадавших.

Фото из повреждённой квартиры
Фото из повреждённой квартиры. Фото: bel.ru
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Ещё одну пострадавшую вынесло взрывной волной из квартиры в коридор, её придавило обломками. Сотрудница теробороны и мужчина, который проживал в этом же доме, вместе достали раненую из-под бетонных конструкций. Два пальца ног женщины остались под бетонными обломками дома. Кровотечение было сильное. Раненую перевязали и вынесли из дома к карете скорой помощи.

Когда потерявшую часть конечности женщину погрузили в машину, сотрудница теробороны вновь крикнула всем поблизости, что в подъезде дома повреждён газопровод и «может рвануть газ, из-за чего жертв станет ещё больше».

Лишившаяся пальцев, как выяснилось позже, четыре дня пробыла в реанимации. У неё были сломаны ребра, руки, ноги, сотрясение и частичный отрыв конечности.

Журналистка Бел.Ру побывала в Шебекино для репортажа о жизни города сейчас. Валерия Колесникова посетила как раз этот дом, который сейчас на восстановлении. Спустя полгода после ударов двух дронов ВСУ дом ещё не восстановили, и он всем своим видом напоминает об этих событиях. Даже сейчас два этажа здания выглядят будто «надкусанными».

Многоквартирный дом в Шебекино по адресу Шумилова, №23
Многоквартирный дом в Шебекино по адресу Шумилова, №23. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru
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Наталья уточнила, что во всём этом помогала только одна девушка из-за того, что приехавшие на вызов медики сами попали под огонь и оказать помощь были не в состоянии. Всё, что известно о героине, что она одновременно служит и в теробороне, и работает в администрации. Зовут её Татьяна. По нашей информации, за спасение людей сотрудницу не наградили и никак не отметили.

«Медики сами получили осколочные ранения и помогали друг другу. Она осталась одна, люди все были в панике, всё горело, а жизнь человека могла оборваться», — закончила свидетельница ЧП.
Недалеко от дома по адресу Шумилова, №23
Недалеко от дома по адресу Шумилова, №23
Недалеко от дома по адресу Шумилова, №23
Недалеко от дома по адресу Шумилова, №23
Недалеко от дома по адресу Шумилова, №23
Недалеко от дома по адресу Шумилова, №23
Недалеко от дома по адресу Шумилова, №23
Недалеко от дома по адресу Шумилова, №23
Недалеко от дома по адресу Шумилова, №23
Недалеко от дома по адресу Шумилова, №23
Недалеко от дома по адресу Шумилова, №23. Фото: Валерия Колесникова. 1MI

В этот же день ещё пять человек было ранено в Грайворонском округе. Но 15 августа произошло ещё одно важное событие: в этот день в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, до этого на территории региона действовал режим КТО и ЧС в отдельных населённых пунктах, закрытых к свободному посещению.

После 15 августа, в день, когда было ранено десять человек, выплаты увеличились. Как за ранения, так и за повреждения имущества или его полную утрату. С этого дня и без малого полгода пострадавшим белгородцам перечисляют выплаты из бюджета федерального.

* — имена изменены по просьбе собеседницы Бел.Ру

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Фоторепортаж#Шебекино#Беспилотник#Эксклюзив#Дрон#СВО#Разрушения#Территориальная оборона
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