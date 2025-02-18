Великолепие, стёртое временем: путешествие во времени по Соборной площади Белгорода

Posted 18 февраля, 13:34
Published 18 февраля, 13:34
Modified 18 февраля, 13:36
Updated 18 февраля, 13:36
Об истории города рассказали эксперты Белгородского историко-краеведческого музея. По их данным, на пересечении улиц Императорской и Старомосковской, ныне это Попова и Гражданский проспект, располагался дом купца Самойлова — так называли его белгородцы.
Это был двухэтажный каменный дом, образец архитектуры провинциального зодчества. Самойлов сдавал это помещение в наём.
На первом этаже размещался аптекарский магазин Когана и фруктовый магазин Сапунова. На втором этаже был большой концертный зал, фотоателье Барковского и Секерки, а также клуб общественного собрания. Членами клуба были представители купеческого и дворянских сословий, которые вносили ежегодный взнос по 15 рублей. При клубе также работала общественная библиотека.
Напротив здания находился афишный киоск или тумба. Здесь размещались объявления, афиши, анонсы разного рода театральных представлений и зрелищ. Афишные тумбы были, как правило, городской собственностью, а исключительное право на расклейку объявлений отдавалось в аренду частным лицам.
После революции в этом здании был клуб железнодорожников, куда любили приходить белгородцы, послушать духовой оркестр и посмотреть любительские спектакли.
В годы Великой Отечественной войны здание частично было разрушено, затем полностью было восстановлено добровольными строительными бригадами.
В послевоенное время здесь показывали кино и организовывали станции. Это было одно из самых посещаемых мест в городе. А в 1954 году в здании железнодорожного клуба был открыт центральный междугородный пункт.
В 1970–80-е годы центральная часть Белгорода интенсивно перестраивалась. Старинное здание, дом купца Николая Самойлова, в 1982 году снесли.
Сегодня на этом участке Соборной площади возвышается здание Белгородстата. В 1980-х годах здесь располагался не только центр обработки статистических данных, но и междугородный переговорный пункт.
Это самое новое здание среди архитектурных доминант площади, известное благодаря своим курантам. Официально этот часовой механизм носит название «Часовая станция боя с базовой мелодией девяти колоколов Спасской башни».
Именно по этим часам ориентируются на время как белгородцы, так и гости города. За исправностью курантов неустанно следят специалисты Белгорблагоустройства.
Напомним, Белгорблагоустройство инициировало проведение ремонта в помещении, расположенном по адресу Свято-Троицкий бульвар, дом 1. Это здание является многоквартирным, с коммерческими объектами на первых этажах, находящимися рядом с центральной площадью города.