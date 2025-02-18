Великолепие, стёртое временем: путешествие во времени по Соборной площади Белгорода

На первом этаже размещался аптекарский магазин Когана и фруктовый магазин Сапунова. На втором этаже был большой концертный зал, фотоателье Барковского и Секерки, а также клуб общественного собрания. Членами клуба были представители купеческого и дворянских сословий, которые вносили ежегодный взнос по 15 рублей. При клубе также работала общественная библиотека.