В Старом Осколе подняли тревогу из-за похожего на мину «Лепесток» предмета

Напомним, что, по данным на ноябрь, в прошлом году в регионе ликвидировали минимум 100 мин «Лепесток» и около 1703 мин «Колокольчик». О том, как выглядят эти взрывоопасные предметы и что делать при их обнаружении, редакция Бел.Ру уже писала.