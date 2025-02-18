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Posted 18 февраля, 06:18

Published 18 февраля, 06:18

Modified 18 февраля, 06:20

Updated 18 февраля, 06:20

Приехавшие на место службы

В Старом Осколе подняли тревогу из-за похожего на мину «Лепесток» предмета

18 февраля 2025, 06:18
Фото: Telegram-канал «Старый Оскол № 1». Приехавшие на место службы
Сюжет
Новости Старого Оскола
Некоторые жители округа вчера подняли тревогу из-за предмета, похожего на мину. Из-за этого территорию пришлось оцепить.

Вчера, 17 февраля, на улице Макаренко, 38 в Старом Осколе жители заметили подозрительный предмет, который лежал прямо на дороге. Внешний вид находки напоминал мину «Лепесток», поэтому очевидцы сообщили о предмете правоохранительным органам.

На место приехали полицейские и спасатели и оцепили территорию. Они проверили «мину», но тревога оказалась ложной.

Что на самом деле это был за предмет, не сообщается.

Видео: Telegram-канал «Старый Оскол № 1». Предмет, похожий на мину «Лепесток»
Приехавшие на место службы
Приехавшие на место службы. Фото: Telegram-канал «Старый Оскол № 1»

Напомним, что, по данным на ноябрь, в прошлом году в регионе ликвидировали минимум 100 мин «Лепесток» и около 1703 мин «Колокольчик». О том, как выглядят эти взрывоопасные предметы и что делать при их обнаружении, редакция Бел.Ру уже писала.

«Лепесток» и «Колокольчик»: как выглядят эти мины и что делать при их обнаружении?
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