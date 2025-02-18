В Старом Осколе подняли тревогу из-за похожего на мину «Лепесток» предмета

Posted 18 февраля, 06:18
Published 18 февраля, 06:18
Modified 18 февраля, 06:20
Updated 18 февраля, 06:20
Вчера, 17 февраля, на улице Макаренко, 38 в Старом Осколе жители заметили подозрительный предмет, который лежал прямо на дороге. Внешний вид находки напоминал мину «Лепесток», поэтому очевидцы сообщили о предмете правоохранительным органам.
На место приехали полицейские и спасатели и оцепили территорию. Они проверили «мину», но тревога оказалась ложной.
Что на самом деле это был за предмет, не сообщается.
Напомним, что, по данным на ноябрь, в прошлом году в регионе ликвидировали минимум 100 мин «Лепесток» и около 1703 мин «Колокольчик». О том, как выглядят эти взрывоопасные предметы и что делать при их обнаружении, редакция Бел.Ру уже писала.