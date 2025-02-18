В Белгородской области не останется районов, а будут только муниципальные округа?

В 2024 году в Белгородской области тоже произошли изменения в структуре местного самоуправления: шесть городских округов преобразовали в муниципальные округа. Изменения затронули Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.