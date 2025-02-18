В Белгородской области не останется районов, а будут только муниципальные округа?

Posted 18 февраля, 11:09
Published 18 февраля, 11:09
Modified 18 февраля, 11:09
Updated 18 февраля, 11:09
13 муниципальных районов Белгородской области могут получить статус муниципальных округов. Речь идёт о следующих районах:
Соответствующие изменения депутаты облдумы обсудили 17 февраля. В пресс-службе добавили, что ранее были подготовлены законопроекты, направленные на «установление одноуровневой системы местного самоуправления».
«Был выдвинут ряд проектов законов, предусматривающих объединение всех поселений, входящих в состав конкретного муниципального района Белгородской области, и наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», — уточнил спикер облдумы Юрий Клепиков.
Также из регионального законодательства предлагается исключить такие виды административно-территориальных единиц, как муниципальные (межмуниципальные) и сельские округа.
В 2024 году в Белгородской области тоже произошли изменения в структуре местного самоуправления: шесть городских округов преобразовали в муниципальные округа. Изменения затронули Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.
Если инициативу примут, то в области останется три городских округа: городской округ Белгород, Старооскольский и Губкинский горокруга. Остальные будут муниципальными округами.