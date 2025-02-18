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Posted 18 февраля, 11:09

Published 18 февраля, 11:09

Modified 18 февраля, 11:09

Updated 18 февраля, 11:09

Инициативу обсудили белгородские депутаты

В Белгородской области не останется районов, а будут только муниципальные округа?

18 февраля 2025, 11:09
Фото: пресс-служба Белгородской областной думы. Инициативу обсудили белгородские депутаты

В Белгородской области 13 районов могут стать муниципальными округами

В прошлом году статус муниципальных округов получили шесть бывших городских округов.

13 муниципальных районов Белгородской области могут получить статус муниципальных округов. Речь идёт о следующих районах:

  • Белгородский,
  • Борисовский,
  • Вейделевский,
  • Волоконовский,
  • Ивнянский,
  • Корочанский,
  • Красненский,
  • Красногвардейский,
  • Краснояружский,
  • Прохоровский,
  • Ракитянский,
  • Ровеньский,
  • Чернянский.

Соответствующие изменения депутаты облдумы обсудили 17 февраля. В пресс-службе добавили, что ранее были подготовлены законопроекты, направленные на «установление одноуровневой системы местного самоуправления».

«Был выдвинут ряд проектов законов, предусматривающих объединение всех поселений, входящих в состав конкретного муниципального района Белгородской области, и наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», уточнил спикер облдумы Юрий Клепиков.

Также из регионального законодательства предлагается исключить такие виды административно-территориальных единиц, как муниципальные (межмуниципальные) и сельские округа.

В 2024 году в Белгородской области тоже произошли изменения в структуре местного самоуправления: шесть городских округов преобразовали в муниципальные округа. Изменения затронули Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Если инициативу примут, то в области останется три городских округа: городской округ Белгород, Старооскольский и Губкинский горокруга. Остальные будут муниципальными округами.

Белгородским депутатам понравилась идея поменять статус шести горокругов
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Муниципалитеты#Белгород
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