bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 06:10

Published 18 февраля, 06:10

Modified 18 февраля, 06:12

Updated 18 февраля, 06:12

В Белгородской области хотят создать МКО для доступной ипотеки на ИЖС

В Белгородской области хотят создать МКО для доступной ипотеки на ИЖС

18 февраля 2025, 06:10
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Ипотека
Организацию предложили создать на базе Фонда поддержки ИЖС.

Как отметил генеральный директор АО «БИК» Павел Деревянко, по итогам 2024 года в организации выявили ряд системных проблем. Ввиду изменения федерального законодательства льготное ипотечное кредитование перешло в исключительное ведение банков, а также микрокредитных организаций с полным госучастием.

Таким образом, востребованный региональный механизм льготного ипотечного кредитования застройщиком Фондом поддержки ИЖС фактически был остановлен. В связи с чем в БИК предложили рассмотреть возможность создания региональной микрокредитной организации на базе Фонда.

«Это позволит не только не создавать отдельную государственную компанию, но и обеспечит стартовый капитал на первый этап выдачи льготных займов и обеспечение текущей деятельности без дополнительных расходов из бюджета», — отметил Павел Деревянко.

Напомним, в январе 2025 года в Белгороде наблюдается разнообразие в изменении цен на аренду жилья. Стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 4,4%, и в настоящее время составляет в среднем 18 405 рублей в месяц.

В то же время аренда двухкомнатных квартир подешевела на 4,2%, и теперь за такое жильё нужно платить в среднем 21 217 рублей ежемесячно.

Аренда трёхкомнатных квартир также показала рост — стоимость увеличилась на 2,2%, составив 27 069 рублей в месяц.

БИК предлагает выгодные условия для покупки земельных участков под ИЖС
Узнать подробнее
Читайте также:
Ещё на треть может уменьшиться выдача ипотек в 2025 году«Семейная» рулит: какое будущее ждёт ипотечный рынок в 2025 году?Как выбрать выгодную ипотеку от застройщика: детальный разбор условий кредитования
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Ипотека#Аренда жилья#Белгород#Микрокредит#Федеральное законодательство#Цены на аренду#Однокомнатные квартиры#Двухкомнатные квартиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика