В Белгородской области хотят создать МКО для доступной ипотеки на ИЖС

Posted 18 февраля, 06:10
Published 18 февраля, 06:10
Modified 18 февраля, 06:12
Updated 18 февраля, 06:12
Как отметил генеральный директор АО «БИК» Павел Деревянко, по итогам 2024 года в организации выявили ряд системных проблем. Ввиду изменения федерального законодательства льготное ипотечное кредитование перешло в исключительное ведение банков, а также микрокредитных организаций с полным госучастием.
Таким образом, востребованный региональный механизм льготного ипотечного кредитования застройщиком Фондом поддержки ИЖС фактически был остановлен. В связи с чем в БИК предложили рассмотреть возможность создания региональной микрокредитной организации на базе Фонда.
«Это позволит не только не создавать отдельную государственную компанию, но и обеспечит стартовый капитал на первый этап выдачи льготных займов и обеспечение текущей деятельности без дополнительных расходов из бюджета», — отметил Павел Деревянко.
Напомним, в январе 2025 года в Белгороде наблюдается разнообразие в изменении цен на аренду жилья. Стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 4,4%, и в настоящее время составляет в среднем 18 405 рублей в месяц.
В то же время аренда двухкомнатных квартир подешевела на 4,2%, и теперь за такое жильё нужно платить в среднем 21 217 рублей ежемесячно.
Аренда трёхкомнатных квартир также показала рост — стоимость увеличилась на 2,2%, составив 27 069 рублей в месяц.