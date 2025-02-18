Успеют к «Лыжне России» в Белгороде? Что происходит с трассой «Олимпия»

Posted 18 февраля, 07:51
Published 18 февраля, 07:51
Modified 18 февраля, 07:51
Updated 18 февраля, 07:51
Белгородка поинтересовалась у губернатора, почему трасса «Олимпия» до сих пор не в идеальном состоянии, несмотря на установленное качественное оборудование.
Вячеслав Гладков ответил, что тщательно следит за ходом монтажа. Также он рассказал, какие проблемы помешали строительству: возникли задержки с поставками из Китая, а плюсовая температура мешала даже современному оборудованию производить снег. Кроме того, возникли сложности с подключением воды.
По словам Гладкова, все работы идут по плану. Трассу должны подготовить к «Лыжне России».
Напомним, что в 2025 году соревнования в Белгородской области посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены и любители преодолеют дистанции от 1,5 до 10 км на трассе «Олимпия». Регистрация открыта до 19 февраля, а сама гонка стартует 22 февраля в 12:00. Проведение «Лыжни России» будет зависеть от погодных условий и оперативной обстановки.
Велолыжероллерную трассу «Олимпия» в Белгороде уже давно реконструируют. Власти обещали, что зимой 2025 года белгородцы смогут опробовать обновлённый участок.
На трассе появятся ливнеотводы, помещения для тренеров, отдыха и проката, а также система искусственного оснежения, позволяющая создавать условия для лыжного катания независимо от природных осадков. Протяжённость сложного участка трассы составит 2,3 км, а общая длина достигнет 5 км. Кроме того, планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для семейного отдыха.
Белгородцев также заверили, что после вырубки деревьев на территории проведут новое озеленение.