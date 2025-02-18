Успеют к «Лыжне России» в Белгороде? Что происходит с трассой «Олимпия»

Напомним, что в 2025 году соревнования в Белгородской области посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены и любители преодолеют дистанции от 1,5 до 10 км на трассе «Олимпия». Регистрация открыта до 19 февраля, а сама гонка стартует 22 февраля в 12:00. Проведение «Лыжни России» будет зависеть от погодных условий и оперативной обстановки.