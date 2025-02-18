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Posted 18 февраля, 07:51

Published 18 февраля, 07:51

Modified 18 февраля, 07:51

Updated 18 февраля, 07:51

«Лыжня России» 2021

Успеют к «Лыжне России» в Белгороде? Что происходит с трассой «Олимпия»

18 февраля 2025, 07:51
Фото: 1MI. «Лыжня России» 2021

Белгородскую «Олимпию» постараются успеть открыть к «Лыжне России»

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Новости Белгорода
Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему трасса «Олимпия» всё ещё не готова.

Белгородка поинтересовалась у губернатора, почему трасса «Олимпия» до сих пор не в идеальном состоянии, несмотря на установленное качественное оборудование.

Вячеслав Гладков ответил, что тщательно следит за ходом монтажа. Также он рассказал, какие проблемы помешали строительству: возникли задержки с поставками из Китая, а плюсовая температура мешала даже современному оборудованию производить снег. Кроме того, возникли сложности с подключением воды.

По словам Гладкова, все работы идут по плану. Трассу должны подготовить к «Лыжне России».

Напомним, что в 2025 году соревнования в Белгородской области посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены и любители преодолеют дистанции от 1,5 до 10 км на трассе «Олимпия». Регистрация открыта до 19 февраля, а сама гонка стартует 22 февраля в 12:00. Проведение «Лыжни России» будет зависеть от погодных условий и оперативной обстановки.

Велолыжероллерную трассу «Олимпия» в Белгороде уже давно реконструируют. Власти обещали, что зимой 2025 года белгородцы смогут опробовать обновлённый участок.

На трассе появятся ливнеотводы, помещения для тренеров, отдыха и проката, а также система искусственного оснежения, позволяющая создавать условия для лыжного катания независимо от природных осадков. Протяжённость сложного участка трассы составит 2,3 км, а общая длина достигнет 5 км. Кроме того, планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для семейного отдыха.

Белгородцев также заверили, что после вырубки деревьев на территории проведут новое озеленение.

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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Олимпия#Лыжня России#Белгород#Вячеслав Гладков
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