Три миллиона на ремонт квартиры у Соборной? Интересная закупка от мэрии Белгорода

Posted 18 февраля, 10:37
Published 18 февраля, 10:37
Modified 18 февраля, 10:40
Updated 18 февраля, 10:40
Управление Белгорблагоустройства заказывает ремонт помещения на Свято-Троицком бульваре в доме №1. Это здание — многоквартирный дом с коммерческими помещениями на первых этажах возле центральной площади города.
В помещении проведут демонтаж старых напольных покрытий и стен: плитки и обоев. Уберут двери, розетки, сантехнику, светильники.
После демонтажных работ покрасят потолок, уложат новый пол из керамогранита на площади 171 квадратный метр. Стены поштукатурят, загрунтуют. Установят двери, раковину и унитаз. Также в помещении проведут электромонтажные работы и сделают вентиляцию.
Всё это обойдётся бюджету в 3 млн рублей. Ремонт подрядчик должен будет завершить до конца 2025 года. Заявки будут принимать до 5 марта.
Редакция Бел.Ру сделает запрос в мэрию, чтобы узнать подробности закупки.
Отметим, что 31 января стало известно, что УФАС нашло нарушения в сфере закупок, которые совершили в клинической больнице имени Е. Н. Павловского, БГТУ имени В. Г. Шухова, центре творчества «Сокол», Центре образования № 1 и галерее фотоискусства имени В. А. Собровина.