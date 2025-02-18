Три миллиона на ремонт квартиры у Соборной? Интересная закупка от мэрии Белгорода

Отметим, что 31 января стало известно, что УФАС нашло нарушения в сфере закупок, которые совершили в клинической больнице имени Е. Н. Павловского, БГТУ имени В. Г. Шухова, центре творчества «Сокол», Центре образования № 1 и галерее фотоискусства имени В. А. Собровина.