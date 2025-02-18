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Posted 18 февраля, 10:37

Published 18 февраля, 10:37

Modified 18 февраля, 10:40

Updated 18 февраля, 10:40

БГБ ищет подрядчика для ремонта помещения у Соборной площади в Белгороде

Три миллиона на ремонт квартиры у Соборной? Интересная закупка от мэрии Белгорода

18 февраля 2025, 10:37
Фото: 1MI.

БГБ ищет подрядчика для ремонта помещения у Соборной площади в Белгороде

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Новости Белгорода
17 февраля управление Белгорблагоустройства опубликовало закупку на 3 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен отремонтировать помещение в МКД.

Управление Белгорблагоустройства заказывает ремонт помещения на Свято-Троицком бульваре в доме №1. Это здание — многоквартирный дом с коммерческими помещениями на первых этажах возле центральной площади города.

В помещении проведут демонтаж старых напольных покрытий и стен: плитки и обоев. Уберут двери, розетки, сантехнику, светильники.

После демонтажных работ покрасят потолок, уложат новый пол из керамогранита на площади 171 квадратный метр. Стены поштукатурят, загрунтуют. Установят двери, раковину и унитаз. Также в помещении проведут электромонтажные работы и сделают вентиляцию.

Всё это обойдётся бюджету в 3 млн рублей. Ремонт подрядчик должен будет завершить до конца 2025 года. Заявки будут принимать до 5 марта.

Редакция Бел.Ру сделает запрос в мэрию, чтобы узнать подробности закупки.

Отметим, что 31 января стало известно, что УФАС нашло нарушения в сфере закупок, которые совершили в клинической больнице имени Е. Н. Павловского, БГТУ имени В. Г. Шухова, центре творчества «Сокол», Центре образования № 1 и галерее фотоискусства имени В. А. Собровина.

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