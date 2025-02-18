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Posted 18 февраля, 10:51

Published 18 февраля, 10:51

Modified 18 февраля, 10:51

Updated 18 февраля, 10:51

Сергей Бикетов

Тоже отслужил? Ещё один чиновник мог вернуться из отряда «Барс-Белгород»

18 февраля 2025, 10:51
Фото: страница Сергея Бикетов. Сергей Бикетов

Ранее ушедший в «Барс-Белгород» чиновник вернулся в районную администрацию

Ещё один чиновник мог вернуться из отряда «Барс-Белгород» на прежнюю работу. Однако официально он об этом не объявлял.

Сергей Бикетов, глава Волоконовского района, который в середине января объявил о своём решении вступить в отряд «Барс-Белгород», два дня назад, 16 февраля, рассказал о работе в должности главы.

Так, в соцсетях чиновника появился пост, где он рассказывает о посещении Борисовки, в рамках которого осматривал повреждённые украинскими дронами здания.

Однако информация о том, что глава муниципалитета уже вернулся из батальона, нигде официально не сообщалась. Закончилась ли его служба или нет, непонятно.

Отметим, что все чиновники, вступающие в «Барс-Белгород», в среднем находятся на службе около месяца, после чего возвращаются к своим прежним обязанностям в правительстве.

Вчера, 18 февраля, стало известно о возвращении из «Барса» главы Яковлевского округа Олега Медведева.

Глава района в Белгородской области вернулся из «Барса» спустя месяц
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Волоконовский район#Глава района#Белгород#Сергей бикетов#Олег Медведев#Барс-Белгород
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