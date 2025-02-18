Тоже отслужил? Ещё один чиновник мог вернуться из отряда «Барс-Белгород»

Posted 18 февраля, 10:51
Published 18 февраля, 10:51
Modified 18 февраля, 10:51
Updated 18 февраля, 10:51
Сергей Бикетов, глава Волоконовского района, который в середине января объявил о своём решении вступить в отряд «Барс-Белгород», два дня назад, 16 февраля, рассказал о работе в должности главы.
Так, в соцсетях чиновника появился пост, где он рассказывает о посещении Борисовки, в рамках которого осматривал повреждённые украинскими дронами здания.
Однако информация о том, что глава муниципалитета уже вернулся из батальона, нигде официально не сообщалась. Закончилась ли его служба или нет, непонятно.
Отметим, что все чиновники, вступающие в «Барс-Белгород», в среднем находятся на службе около месяца, после чего возвращаются к своим прежним обязанностям в правительстве.
Вчера, 18 февраля, стало известно о возвращении из «Барса» главы Яковлевского округа Олега Медведева.