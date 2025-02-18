Тест на знание самых необычных названий улиц: миф или реальность Белгородчины?

Журналисты Бел.Ру уже писали о необычных названия автобусных обстановок в Белгородской области. Есть чему удивиться. И по белгородским улицам есть много историй и фактов. Сегодня — без старых фото Белгорода и архитектурного наследия. «Уличный» вопрос о самых необычных названиях улиц региона. Конец. Нет, как журналистка Бел.Ру уже писала ранее, — это одна из белгородских улиц.