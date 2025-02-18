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Posted 18 февраля, 06:15

Published 18 февраля, 06:15

Modified 18 февраля, 06:17

Updated 18 февраля, 06:17

Зимний город

Тест на знание самых необычных названий улиц: миф или реальность Белгородчины?

18 февраля 2025, 06:15
Фото: 1MI. Зимний город

Белгородцам предложили пройти тест на знание улиц

Сюжет
Новости Белгорода
Итак, о необычных улицах журналисты Бел.Ру уже рассказали. Осталось проверить, как хорошо вы их запомнили. А даже если не запомнили, узнаете из теста. Как думаете, есть ли в белгородской области улица Хромая?

Журналисты Бел.Ру уже писали о необычных названия автобусных обстановок в Белгородской области. Есть чему удивиться. И по белгородским улицам есть много историй и фактов. Сегодня — без старых фото Белгорода и архитектурного наследия. «Уличный» вопрос о самых необычных названиях улиц региона. Конец. Нет, как журналистка Бел.Ру уже писала ранее, — это одна из белгородских улиц.

От края до края по дорожкам и тропам: знали ли вы о таких улицах?
Тест
Прогулка. Фото: 1MI

И снова — всё просто. Вам предстоит ответить на 10 вопросов, у которых есть три варианта ответа и только один правильный. Тест развлекательно-познавательный, поэтому в любом случае расстраиваться не стоит, если результат вас не устроил.

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