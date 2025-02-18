Тест на знание самых необычных названий улиц: миф или реальность Белгородчины?

Posted 18 февраля, 06:15
Published 18 февраля, 06:15
Modified 18 февраля, 06:17
Updated 18 февраля, 06:17
Журналисты Бел.Ру уже писали о необычных названия автобусных обстановок в Белгородской области. Есть чему удивиться. И по белгородским улицам есть много историй и фактов. Сегодня — без старых фото Белгорода и архитектурного наследия. «Уличный» вопрос о самых необычных названиях улиц региона. Конец. Нет, как журналистка Бел.Ру уже писала ранее, — это одна из белгородских улиц.
И снова — всё просто. Вам предстоит ответить на 10 вопросов, у которых есть три варианта ответа и только один правильный. Тест развлекательно-познавательный, поэтому в любом случае расстраиваться не стоит, если результат вас не устроил.