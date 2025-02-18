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Posted 18 февраля, 17:15

Published 18 февраля, 17:15

Modified 18 февраля, 17:15

Updated 18 февраля, 17:15

Снега завтра не ждать белгородцем

Суровые морозы пока не торопятся отступать из Белгородской области

18 февраля 2025, 17:15
Фото: 1MI. Снега завтра не ждать белгородцем

В Белгородской области похолодает до -19 °C

Сюжет
Погода
Днём в регионе тоже ожидается мороз, но уже не такой сильный. А ждать ли снега?

По данным МЧС, завтра, 19 февраля, в Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки маловероятны.

Температура в регионе ближайшей ночью в отдельных районах опустится вплоть до -19 °C. Днём ожидается -9…-4 °C.

В Белгороде ночью столбики термометров покажут -16…-14 °C, а днём -7…-5 °C.

Синоптики предупреждают о юго-западном ветре, который будет дуть со скоростью 3–8 м/с, а днём усилится до 6–11 м/с.

Напомним, что морозы до -21 °C пришли в Белгородскую область на этой неделе. Такого холода в регионе не было уже давно.

В связи с этим в Белгородской области ввели оранжевый уровень опасности. Предупреждение действует до девяти часов вечера 19 февраля. Такая же ситуация сложилась и в соседней Воронежской области.

До -21° С: погода продолжает ставить рекорды в Белгородской области
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Холод#Мороз#Белгород
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