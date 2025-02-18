Суровые морозы пока не торопятся отступать из Белгородской области

Posted 18 февраля, 17:15
Published 18 февраля, 17:15
Modified 18 февраля, 17:15
Updated 18 февраля, 17:15
По данным МЧС, завтра, 19 февраля, в Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки маловероятны.
Температура в регионе ближайшей ночью в отдельных районах опустится вплоть до -19 °C. Днём ожидается -9…-4 °C.
В Белгороде ночью столбики термометров покажут -16…-14 °C, а днём -7…-5 °C.
Синоптики предупреждают о юго-западном ветре, который будет дуть со скоростью 3–8 м/с, а днём усилится до 6–11 м/с.
Напомним, что морозы до -21 °C пришли в Белгородскую область на этой неделе. Такого холода в регионе не было уже давно.
В связи с этим в Белгородской области ввели оранжевый уровень опасности. Предупреждение действует до девяти часов вечера 19 февраля. Такая же ситуация сложилась и в соседней Воронежской области.