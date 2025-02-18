«Штаб по контролю за уборкой снега решит все проблемы?»: Гладков ответил белгородцам

Во время прямого эфира к губернатору обратилась белгородка Оксана. Она задала следующий вопрос: «Организация штаба по контролю за уборкой снега решит все проблемы? Зачем нужно организовывать какой-то штаб, платить деньги контролирующим и проверяющим, для того, чтобы они контролировали рабочих, которых и так катастрофически не хватает?».