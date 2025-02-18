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Posted 18 февраля, 17:10

Published 18 февраля, 17:10

Modified 18 февраля, 17:13

Updated 18 февраля, 17:13

«Штаб по контролю за уборкой снега решит все проблемы?»: Гладков ответил белгородцам

«Штаб по контролю за уборкой снега решит все проблемы?»: Гладков ответил белгородцам

18 февраля 2025, 17:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Непогода
Недостаток техники — это лишь часть проблемы. Губернатор Вячеслав Гладков признал, что ключевой вопрос в уборке снега в Белгородской области — это организация процесса.

Во время прямого эфира к губернатору обратилась белгородка Оксана. Она задала следующий вопрос: «Организация штаба по контролю за уборкой снега решит все проблемы? Зачем нужно организовывать какой-то штаб, платить деньги контролирующим и проверяющим, для того, чтобы они контролировали рабочих, которых и так катастрофически не хватает?».

Вячеслав Гладков отметил, что никто никому дополнительных денег не собирается платить. Речь идёт о качестве управления процессом уборки снега.

Самое тяжёлое, когда нет техники для того, чтобы убрать снег. Машины купили. Проблема в организации этого процесса. Когда снег выпал, приехал на базу и увидел, что машины стоят на месте. Кроме этого, по-хорошему при уборке снега на каждой полосе должно быть несколько машин. Они идут друг за другом и качественно убирают. Еду по городу, смотрю, одна с поднятым ножом впереди, вторая, едут, снег не убран.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что необходимо довести до качественного управления процесс уборки снега и работы дорожной техники в зимний период.

Это задача, которая стоит перед контролирующими функциями со стороны минЖКХ. Поэтому никакого задвоения функции, дополнительных затрат, дополнительных людей не будет.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее губернатор проверил работу спецтехники, которая, как оказалось, простаивала на базу в непогоду.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Непогода#Спецтехника#Уборка снега#Прямой эфир#Белгород#Вячеслав Гладков#Дорожная техника#МинЖКХ
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