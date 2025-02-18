СГОК организовал турнир по боулингу для студентов

— Это замечательное мероприятие, которое позволяет ребятам сплотиться, почувствовать себя единым коллективом, а нам — наставникам, лучше узнать их в неформальной обстановке. Я не раздумывая согласился участвовать в проекте «Классный папа», потому что знаю, как важно, когда в начале трудового пути тебя поддерживает и направляет опытный наставник. Я до сих пор благодарен своим наставникам за ту помощь, которую получил, только придя работать на СГОК. И уверен, наши советы помогут уже этим ребятам сделать правильный выбор и чувствовать себя более уверенно в новом коллективе, — комментирует Валерий Князькин, главный специалист цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования СГОК.