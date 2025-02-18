bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 15:11

Published 18 февраля, 15:11

Modified 18 февраля, 15:14

Updated 18 февраля, 15:14

СГОК организовал турнир по боулингу для студентов

СГОК организовал турнир по боулингу для студентов

18 февраля 2025, 15:11
Фото: СГОК.
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал для студентов Старооскольского индустриально-технологического колледжа — базового учебного учреждения комбината, турнир по боулингу.

Капитанами студенческих команд выступили наставники СГОКа — участники профориентационного проекта «Классный папа».

В состязаниях поучаствовали студенты третьих курсов профильных для комбината направлений обучения — будущие железнодорожники, обогатители, ремонтники и т. д. Всего на старт вышли восемь команд.

Фото: СГОК

— Это замечательное мероприятие, которое позволяет ребятам сплотиться, почувствовать себя единым коллективом, а нам — наставникам, лучше узнать их в неформальной обстановке. Я не раздумывая согласился участвовать в проекте «Классный папа», потому что знаю, как важно, когда в начале трудового пути тебя поддерживает и направляет опытный наставник. Я до сих пор благодарен своим наставникам за ту помощь, которую получил, только придя работать на СГОК. И уверен, наши советы помогут уже этим ребятам сделать правильный выбор и чувствовать себя более уверенно в новом коллективе, — комментирует Валерий Князькин, главный специалист цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования СГОК.

Студенты и наставники показали настоящую сплоченность, поддерживая друг друга на протяжении всего турнира. В завершении состязаний кураторы проекта вручили всем участникам корпоративные подарки.

СГОК и фонд «Милосердие» поддержали фотовыставку с портретами особенных детей
Узнать подробнее
Читайте также:
СГОК запустил единый диспетчерский центр для контроля горной техники в карьереСГОК приглашает студентов в «Академию стальных возможностей ТЕХ»150 старооскольских школьников изобразили «СГОК будущего»
#Кристина Семенчук#Турнир#Студенты#Коллектив#Белгород#Железнодорожники#Техническое обслуживание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика