СГОК организовал турнир по боулингу для студентов

Posted 18 февраля, 15:11
Published 18 февраля, 15:11
Modified 18 февраля, 15:14
Updated 18 февраля, 15:14
Капитанами студенческих команд выступили наставники СГОКа — участники профориентационного проекта «Классный папа».
В состязаниях поучаствовали студенты третьих курсов профильных для комбината направлений обучения — будущие железнодорожники, обогатители, ремонтники и т. д. Всего на старт вышли восемь команд.
— Это замечательное мероприятие, которое позволяет ребятам сплотиться, почувствовать себя единым коллективом, а нам — наставникам, лучше узнать их в неформальной обстановке. Я не раздумывая согласился участвовать в проекте «Классный папа», потому что знаю, как важно, когда в начале трудового пути тебя поддерживает и направляет опытный наставник. Я до сих пор благодарен своим наставникам за ту помощь, которую получил, только придя работать на СГОК. И уверен, наши советы помогут уже этим ребятам сделать правильный выбор и чувствовать себя более уверенно в новом коллективе, — комментирует Валерий Князькин, главный специалист цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования СГОК.
Студенты и наставники показали настоящую сплоченность, поддерживая друг друга на протяжении всего турнира. В завершении состязаний кураторы проекта вручили всем участникам корпоративные подарки.