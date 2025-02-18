Пройдут ли масленичные гуляния в Белгородской области?

Posted 18 февраля, 17:17
Published 18 февраля, 17:17
Modified 18 февраля, 17:19
Updated 18 февраля, 17:19
К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились с вопросом о возможности проведения масленичных гуляний, несмотря на сложную оперативную обстановку в регионе.
Гладков отметил, что полностью согласен с важностью сохранения традиций Белгородской области. Он напомнил о недавнем проведении фестиваля вареников в Старом Осколе, которое вызвало неоднозначную реакцию у некоторых жителей. Однако, по мнению губернатора, жизнь должна продолжаться, а местные обычаи — сохраняться.
У глав есть полномочия, специальную задачу мы не ставим, и я надеюсь, что главы чётко понимают, что радость в нашей жизни имеет большое значение.
Вячеслав Гладков
Глава региона призвал глав муниципалитетов делать всё от чистого сердца и качественно, для людей, а не для показухи.
Губернатор выразил надежду, что в 2025 году подобных мероприятий станет больше.
Ранее белгородцы назвали любимые начинки для блинов. Подробности - по ссылке.