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Posted 18 февраля, 17:17

Published 18 февраля, 17:17

Modified 18 февраля, 17:19

Updated 18 февраля, 17:19

Пройдут ли масленичные гуляния в Белгородской области?

Пройдут ли масленичные гуляния в Белгородской области?

18 февраля 2025, 17:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Фестиваль вареников
Несмотря на сложную оперативную обстановку, власти надеются, что главы муниципалитетов найдут возможность порадовать жителей, не забывая о традициях.

К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились с вопросом о возможности проведения масленичных гуляний, несмотря на сложную оперативную обстановку в регионе.

Гладков отметил, что полностью согласен с важностью сохранения традиций Белгородской области. Он напомнил о недавнем проведении фестиваля вареников в Старом Осколе, которое вызвало неоднозначную реакцию у некоторых жителей. Однако, по мнению губернатора, жизнь должна продолжаться, а местные обычаи — сохраняться.

У глав есть полномочия, специальную задачу мы не ставим, и я надеюсь, что главы чётко понимают, что радость в нашей жизни имеет большое значение.
Вячеслав Гладков

Глава региона призвал глав муниципалитетов делать всё от чистого сердца и качественно, для людей, а не для показухи.

Губернатор выразил надежду, что в 2025 году подобных мероприятий станет больше.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Жители#Традиции#Муниципалитеты#Белгород#Вячеслав Гладков#Фестиваль вареников#Масленичные гуляния
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