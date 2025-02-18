Пройдут ли масленичные гуляния в Белгородской области?

Гладков отметил, что полностью согласен с важностью сохранения традиций Белгородской области. Он напомнил о недавнем проведении фестиваля вареников в Старом Осколе, которое вызвало неоднозначную реакцию у некоторых жителей. Однако, по мнению губернатора, жизнь должна продолжаться, а местные обычаи — сохраняться.