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Posted 18 февраля, 14:03

Published 18 февраля, 14:03

Modified 18 февраля, 14:03

Updated 18 февраля, 14:03

В Белгороде станет больше платных парковок

«Просто стыд»: белгородцы просят не встречать пациентов больницы платной парковкой

18 февраля 2025, 14:03
Фото: 1MI. В Белгороде станет больше платных парковок

Льготный период на платной парковке у областной больницы в Белгороде увеличат

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Новости Белгорода
Платной решили сделать парковку возле областной больницы. Из-за множества жалоб от жителей власти решили ввести послабления.

Недавно белгородцам сообщили, что ряд уже давно существующих парковок в марте сделают платными. Речь шла про 24 адреса.

Такое изменение коснётся и парковки возле областной больницы в районе улиц Некрасова и Гагарина. Но это решение многих жителей возмутило, поскольку такая парковка для них скорее вынужденна, нежели желанна.

«Это же не центр города, там нет офисов. Это спальный район, и паркуются там исключительно люди, которые приезжают из области: им не в состоянии помочь в районе, их отправляют в область. И мы встречаем их платной парковкой. Это просто стыд. Есть масса других мест, где платную парковку можно хотя бы как-то оправдать, но это — наживаться на несчастье и болезнях», — написала своё мнение в Сети белгородка.

На её обращение ответил мэр Валентин Демидов. Он объяснил, что время бесплатной парковки возле больницы для каждого водителя будет составлять два часа. По истечении этого срока придётся платить за парковку по тарифу.

Ранее белгородцы не оценили идею платных парковок не только у больницы, но и в остальных местах.

В Белгороде появятся не совсем новые, но точно платные парковки
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#Александра Склярова#Город#Областная больница#Новости Белгорода#Платная парковка#Белгород#Валентин Демидов
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