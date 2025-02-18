Пробок будет меньше? В марте в Белгороде откроют движение на одной из улиц

Posted 18 февраля, 12:05
Published 18 февраля, 12:05
Modified 18 февраля, 12:05
Updated 18 февраля, 12:05
С 15 марта может восстановиться движение автомобилей по улице Красноармейской. В настоящее время рабочие ремонтируют подпорную стену, устанавливают дренажную систему и завершают работы по гидроизоляции.
После этого начнут благоустраивать территорию, восстанавливать дорожное полотно и монтировать турникет, сообщил мэр Валентин Демидов.
Несмотря на возобновление движения, ремонтные работы закончат только к 30 мая. Однако в этот период будут проводить работы вне дорожной части.
Напомним, что также в Белгороде ремонтируют Новый мост, из-за чего на нём тоже частично перекрыли движение. Ранее жители возмущались, что из-за перекрытия сразу двух дорог может возникнуть коллапс.
Недавно в центре города возникла большая пробка из-за неисправного светофора. Работы обещали выполнить до 15 февраля.