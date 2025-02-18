bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 12:05

Published 18 февраля, 12:05

Modified 18 февраля, 12:05

Updated 18 февраля, 12:05

Ремонт по улице Красноармейской

Пробок будет меньше? В марте в Белгороде откроют движение на одной из улиц

18 февраля 2025, 12:05
Фото: страница Валентина Демидова. Ремонт по улице Красноармейской

В середине марта в Белгороде возобновится движение по улице Красноармейской

Сюжет
Новости Белгорода
На месте пока продолжается ремонт аварийной подпорной стены.

С 15 марта может восстановиться движение автомобилей по улице Красноармейской. В настоящее время рабочие ремонтируют подпорную стену, устанавливают дренажную систему и завершают работы по гидроизоляции.

После этого начнут благоустраивать территорию, восстанавливать дорожное полотно и монтировать турникет, сообщил мэр Валентин Демидов.

Несмотря на возобновление движения, ремонтные работы закончат только к 30 мая. Однако в этот период будут проводить работы вне дорожной части.

Напомним, что также в Белгороде ремонтируют Новый мост, из-за чего на нём тоже частично перекрыли движение. Ранее жители возмущались, что из-за перекрытия сразу двух дорог может возникнуть коллапс.

Недавно в центре города возникла большая пробка из-за неисправного светофора. Работы обещали выполнить до 15 февраля.

Будет коллапс? Как белгородцы встретили новость о ремонте Нового моста
Узнать подробнее
Читайте также:
Три миллиона на ремонт квартиры у Соборной? Интересная закупка от мэрии БелгородаНе ремонт детсада, а монтаж арт-объектов: что в Черноземье купили за 11 млн рублей?Снова нет денег? Белгородцы никак не дождутся ремонта «разваливающегося» фонтана
#Александра Склярова#Город#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика