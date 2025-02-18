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Posted 18 февраля, 14:08

Published 18 февраля, 14:08

Modified 18 февраля, 14:10

Updated 18 февраля, 14:10

Мост на Ватутина в Белгороде продолжают реконструировать

Предсказуемо: кто выполнит второй этап реконструкции моста по Ватутина в Белгороде?

18 февраля 2025, 14:08
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru. Мост на Ватутина в Белгороде продолжают реконструировать

«Автодорстрой» возьмётся и за второй этап ремонта моста на Ватутина в Белгороде

Сюжет
Госзакупки
Недавно местные власти решили капитально отремонтировать, так называемый, Новый мост в Белгороде. Кто будет выполнять второй этап работ?

Во время второго этапа реконструкции возьмутся за участок дороги на проспекте Ватутина от улицы 5 Августа до улицы Князя Трубецкого. На ремонтные работы готовы потратить больше 44 млн рублей. О том, что конкретно планируют сделать на этом мосту, редакция Бел.Ру писала в этом материале.

Объявление было размещено 20 января, а уже 10 февраля Управление капитального строительства города Белгорода заключило контракт с подрядной организацией — «Автодорстрой-Подрядчик». Компания на рынке уже более 20 лет, она же занималась первым этапом работ.

Подрядчик, согласно документам закупки, опубликованной на сайте госзакупок, должен будет провести подготовительные работы, включая вынос сетей связи и разборку существующих сооружений, отремонтировать ливневую канализацию, организовать тротуары, наружное освещение, обустроить дорогу, установить пешеходные ограждения и остановочный павильон.

Участок моста, о котором идёт речь
Участок моста, о котором идёт речь. Фото: документы контракта с сайта госзакупок
На второй этап капремонта проспекта Ватутина в Белгороде выделили 44 млн рублей
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#Валерия Колесникова#Ремонт#Госзакупки#Новый мост#Белгород
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