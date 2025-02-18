Предсказуемо: кто выполнит второй этап реконструкции моста по Ватутина в Белгороде?

Posted 18 февраля, 14:08
Published 18 февраля, 14:08
Modified 18 февраля, 14:10
Updated 18 февраля, 14:10
Во время второго этапа реконструкции возьмутся за участок дороги на проспекте Ватутина от улицы 5 Августа до улицы Князя Трубецкого. На ремонтные работы готовы потратить больше 44 млн рублей. О том, что конкретно планируют сделать на этом мосту, редакция Бел.Ру писала в этом материале.
Объявление было размещено 20 января, а уже 10 февраля Управление капитального строительства города Белгорода заключило контракт с подрядной организацией — «Автодорстрой-Подрядчик». Компания на рынке уже более 20 лет, она же занималась первым этапом работ.
Подрядчик, согласно документам закупки, опубликованной на сайте госзакупок, должен будет провести подготовительные работы, включая вынос сетей связи и разборку существующих сооружений, отремонтировать ливневую канализацию, организовать тротуары, наружное освещение, обустроить дорогу, установить пешеходные ограждения и остановочный павильон.