Предсказуемо: кто выполнит второй этап реконструкции моста по Ватутина в Белгороде?

Во время второго этапа реконструкции возьмутся за участок дороги на проспекте Ватутина от улицы 5 Августа до улицы Князя Трубецкого. На ремонтные работы готовы потратить больше 44 млн рублей. О том, что конкретно планируют сделать на этом мосту, редакция Бел.Ру писала в этом материале.