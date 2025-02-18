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Posted 18 февраля, 11:14

Published 18 февраля, 11:14

Modified 18 февраля, 11:16

Updated 18 февраля, 11:16

Группа «Россети» обновила Портал электросетевых услуг

Портал электросетевых услуг «Россетей» стал ещё удобнее: что изменилось?

18 февраля 2025, 11:14
Фото: пресс-служба «Белгородэнерго».

Группа «Россети» обновила Портал электросетевых услуг

Группа «Россети» запустила обновлённую версию Портала электросетевых услуг. Теперь он стал ещё более удобным и функциональным.

Группа «Россети» ввела в эксплуатацию усовершенствованный Портал электросетевых услуг — портал-тп.рф. При разработке проведен детальный анализ клиентского пути и распространенных жизненных ситуаций потребителей.

Нововведения позволили значительно повысить наглядность представленной информации и доступность наиболее востребованного функционала. Также в целом повышено удобство пользования сервисом, упрощен и сокращен процесс подачи заявок и обращений — он стал пошаговым и более понятным.

Функционал платформы позволяет решить онлайн все вопросы, связанные с технологическим присоединением к сетям, организацией интеллектуального учета. Представлены дополнительные услуги, как установка солнечных станций, зарядной инфраструктуры для электромобилей и др.

«Под рукой» размещены сервисы подачи сигнала о проблемах с электроснабжением, информация об отключениях электроэнергии, интернет-приемная. Впервые внедрена «умная» лента, в которой отображаются уведомления по активным заявкам.

Дополнительно представлена информация о порядке действий в таких ситуациях, как приобретение жилого дома, потребность в дополнительной мощности, необходимость переустройства энергообъектов, переоформления документов.

Портал электросетевых услуг функционирует с 2013 года. Количество пользователей превышает 1,7 млн человек. Благодаря его работе, более 98% заявок на технологическое присоединение поступает в Группу «Россети» в электронном виде. С 2022 года сервис подключения к электросетям также интегрирован с порталом «Госуслуги».

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