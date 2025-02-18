Портал электросетевых услуг «Россетей» стал ещё удобнее: что изменилось?

Posted 18 февраля, 11:14
Published 18 февраля, 11:14
Modified 18 февраля, 11:16
Updated 18 февраля, 11:16
Группа «Россети» ввела в эксплуатацию усовершенствованный Портал электросетевых услуг — портал-тп.рф. При разработке проведен детальный анализ клиентского пути и распространенных жизненных ситуаций потребителей.
Нововведения позволили значительно повысить наглядность представленной информации и доступность наиболее востребованного функционала. Также в целом повышено удобство пользования сервисом, упрощен и сокращен процесс подачи заявок и обращений — он стал пошаговым и более понятным.
Функционал платформы позволяет решить онлайн все вопросы, связанные с технологическим присоединением к сетям, организацией интеллектуального учета. Представлены дополнительные услуги, как установка солнечных станций, зарядной инфраструктуры для электромобилей и др.
«Под рукой» размещены сервисы подачи сигнала о проблемах с электроснабжением, информация об отключениях электроэнергии, интернет-приемная. Впервые внедрена «умная» лента, в которой отображаются уведомления по активным заявкам.
Дополнительно представлена информация о порядке действий в таких ситуациях, как приобретение жилого дома, потребность в дополнительной мощности, необходимость переустройства энергообъектов, переоформления документов.
Портал электросетевых услуг функционирует с 2013 года. Количество пользователей превышает 1,7 млн человек. Благодаря его работе, более 98% заявок на технологическое присоединение поступает в Группу «Россети» в электронном виде. С 2022 года сервис подключения к электросетям также интегрирован с порталом «Госуслуги».
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