Портал электросетевых услуг «Россетей» стал ещё удобнее: что изменилось?

Портал электросетевых услуг функционирует с 2013 года. Количество пользователей превышает 1,7 млн человек. Благодаря его работе, более 98% заявок на технологическое присоединение поступает в Группу «Россети» в электронном виде. С 2022 года сервис подключения к электросетям также интегрирован с порталом «Госуслуги».