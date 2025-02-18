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Posted 18 февраля, 15:30

Published 18 февраля, 15:30

Modified 18 февраля, 15:30

Updated 18 февраля, 15:30

В Белгороде вновь заспорили о дне основания города

Пока экс-мэр ожидает решения суда, в Белгороде спорят о дне основания

18 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. В Белгороде вновь заспорили о дне основания города
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Итоги дня
Во вторник белгородцы обсуждали последнее заседание по делу экс-мэра Иванова, возможные изменения в статусе муниципалитетов и споры о дне основания города.

Что известно о деле экс-мэра Иванова?

Сегодня, 18 февраля, в суде состоялось заключительное заседание по делу бывшего белгородского мэра Антона Иванова.

Он продолжал отрицать все обвинения в его сторону, связанные с получением взятки и злоупотреблением полномочий, поэтому попросил оправдать его. Бывший градоначальник утверждает, что все обвинения построены так, чтобы в любом случае признать его виновным.

Решение суда объявят 21 февраля.

Экс-мэр Белгорода Иванов настаивает на своей невиновности в получении взятки
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Грядут перемены?

13 районов в Белгородской области могут поменять свой статус на муниципальные округа. Речь идёт обо всех муниципалитетах, которые в настоящее время не являются округами.

Депутаты облдумы предложили перейти на одноуровневую систему местного самоуправления. Это означает объединение всех поселений в районе в один муниципальный округ. Также из законодательства хотят убрать такие понятия, как сельские и межмуниципальные округа.

Если новую инициативу одобрят, в регионе останется только три городских округа: Белгород, Старооскольский и Губкинский. Остальные будут муниципальными округами.

В Белгородской области не останется районов, а будут только муниципальные округа?
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Спор о дне основания Белгорода продолжается

В Белгороде давно спорят об истинной дате основания города: одни уверены, что это 1596 год, другие настаивают на 993 годе. Один мужчина сослался на ответ Минюста РФ, где упоминают мероприятия в честь 1000-летия Белгорода в 1995 году. Это белгородец принял за доказательство более позднего основания города, нежели все привыкли считать.

Однако мэр Валентин Демидов опроверг это, заявив, что профессионалы так и не нашли подтверждений этой теории. В ответе ведомства действительно упоминается празднование 1000-летия города, поскольку его и правда проводили в Белгороде, однако это не является доказательством старинности.

Тысячелетие отпраздновали в городе по инициативе одного чиновника, поскольку краевед Юрий Шмелёв перепутал приграничный город с Белгородом-Киевским.

Позже историк подтвердил Бел.Ру, что доказательств основания города в 993 году нет.

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