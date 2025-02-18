Пока экс-мэр ожидает решения суда, в Белгороде спорят о дне основания

В Белгороде давно спорят об истинной дате основания города: одни уверены, что это 1596 год, другие настаивают на 993 годе. Один мужчина сослался на ответ Минюста РФ, где упоминают мероприятия в честь 1000-летия Белгорода в 1995 году. Это белгородец принял за доказательство более позднего основания города, нежели все привыкли считать.