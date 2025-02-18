Пока экс-мэр ожидает решения суда, в Белгороде спорят о дне основания

Posted 18 февраля, 15:30
Published 18 февраля, 15:30
Modified 18 февраля, 15:30
Updated 18 февраля, 15:30
Сегодня, 18 февраля, в суде состоялось заключительное заседание по делу бывшего белгородского мэра Антона Иванова.
Он продолжал отрицать все обвинения в его сторону, связанные с получением взятки и злоупотреблением полномочий, поэтому попросил оправдать его. Бывший градоначальник утверждает, что все обвинения построены так, чтобы в любом случае признать его виновным.
Решение суда объявят 21 февраля.
13 районов в Белгородской области могут поменять свой статус на муниципальные округа. Речь идёт обо всех муниципалитетах, которые в настоящее время не являются округами.
Депутаты облдумы предложили перейти на одноуровневую систему местного самоуправления. Это означает объединение всех поселений в районе в один муниципальный округ. Также из законодательства хотят убрать такие понятия, как сельские и межмуниципальные округа.
Если новую инициативу одобрят, в регионе останется только три городских округа: Белгород, Старооскольский и Губкинский. Остальные будут муниципальными округами.
В Белгороде давно спорят об истинной дате основания города: одни уверены, что это 1596 год, другие настаивают на 993 годе. Один мужчина сослался на ответ Минюста РФ, где упоминают мероприятия в честь 1000-летия Белгорода в 1995 году. Это белгородец принял за доказательство более позднего основания города, нежели все привыкли считать.
Однако мэр Валентин Демидов опроверг это, заявив, что профессионалы так и не нашли подтверждений этой теории. В ответе ведомства действительно упоминается празднование 1000-летия города, поскольку его и правда проводили в Белгороде, однако это не является доказательством старинности.
Тысячелетие отпраздновали в городе по инициативе одного чиновника, поскольку краевед Юрий Шмелёв перепутал приграничный город с Белгородом-Киевским.
Позже историк подтвердил Бел.Ру, что доказательств основания города в 993 году нет.