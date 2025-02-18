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Posted 18 февраля, 06:35

Published 18 февраля, 06:35

Modified 18 февраля, 06:37

Updated 18 февраля, 06:37

Белгородцам предлагают почувствовать себя вампирами

Под Белгородом сдают квартиру для «вампиров»

18 февраля 2025, 06:35
Фото: Kandinsky. Белгородцам предлагают почувствовать себя вампирами
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Новости Белгорода
Несмотря на оперативную обстановку в Белгороде, рынок недвижимости ни разу не переставал «кипеть». Стоимость аренды и покупки растёт, а объявления всё безумнее.

Если вам нужно снять жильё не на семью, а на себя любимого одного или на пару, то белгородские риелторы готовы подобрать вариант и для вас. За 13 тыс. рублей в месяц вы сможете позволить себе чудесные апартаменты-студию в центре, нет, не Белгорода, а посёлка Новосадовый под городом.

За такие деньги у вас не будет плиты, нет и окон. Солнечный свет ни за что не проникнет к вам, потому что ваше жилище находится в подвале офисного здания.

Зато радовать вас будет дизайнерский ремонт в стиле ретро из глиняного кирпича. Дизайнер, кажется, очень любил кирпич, поэтому все стены, включая санузел, в кирпиче и даже кровать тоже из кирпича.

Сдают такое на длительный срок, без животных. Всего 13 тыс. рублей в месяц и коммунальные платежи за воду и свет, а также единоразово залог — 100% от месячной платы.

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#Алёна Мальцева#Квартира#Аренда#Новости Белгорода#Новосадовый#Белгород
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