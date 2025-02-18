Под Белгородом сдают квартиру для «вампиров»

Posted 18 февраля, 06:35
Published 18 февраля, 06:35
Modified 18 февраля, 06:37
Updated 18 февраля, 06:37
Если вам нужно снять жильё не на семью, а на себя любимого одного или на пару, то белгородские риелторы готовы подобрать вариант и для вас. За 13 тыс. рублей в месяц вы сможете позволить себе чудесные апартаменты-студию в центре, нет, не Белгорода, а посёлка Новосадовый под городом.
За такие деньги у вас не будет плиты, нет и окон. Солнечный свет ни за что не проникнет к вам, потому что ваше жилище находится в подвале офисного здания.
Зато радовать вас будет дизайнерский ремонт в стиле ретро из глиняного кирпича. Дизайнер, кажется, очень любил кирпич, поэтому все стены, включая санузел, в кирпиче и даже кровать тоже из кирпича.
Сдают такое на длительный срок, без животных. Всего 13 тыс. рублей в месяц и коммунальные платежи за воду и свет, а также единоразово залог — 100% от месячной платы.