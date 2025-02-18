Почти 100 юных белгородцев в 2024 году попались на продаже наркотиков

Чаще всего юные белгородцы решались на злодеяние против собственности — таких случаев было 139. В их число вошли кражи (87), мошенничество (33), грабежи и разбои (по четыре), вымогательства и незаконное завладение транспортом (по шесть), а также намеренное причинение ущерба имуществу (два раза).