Почти 100 юных белгородцев в 2024 году попались на продаже наркотиков

Posted 18 февраля, 09:02
Published 18 февраля, 09:02
Modified 18 февраля, 09:02
Updated 18 февраля, 09:02
В минувшем году из-за противозаконных действий против подростков Белгородской области возбудили 229 уголовных дел. Всего зафиксировано 269 преступлений, участниками которых оказалось 122 несовершеннолетних, узнали журналисты Go31 в УМВД.
Чаще всего юные белгородцы решались на злодеяние против собственности — таких случаев было 139. В их число вошли кражи (87), мошенничество (33), грабежи и разбои (по четыре), вымогательства и незаконное завладение транспортом (по шесть), а также намеренное причинение ущерба имуществу (два раза).
Ещё в 95 случаях подростки связывались с наркотиками. Рецидивистами в прошлом году стали 33 юных жителя региона.
Несмотря на внушительную цифру, в 2023 году она была выше на 16% — тогда подростки участвовали в 321 преступлении. А правонарушений в 2024 году оказалось больше — 765 против 704 в 2023-м.