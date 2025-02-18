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Posted 18 февраля, 09:02

Published 18 февраля, 09:02

Modified 18 февраля, 09:02

Updated 18 февраля, 09:02

Против белгородских подростков за год возбудили 229 уголовных дел

Почти 100 юных белгородцев в 2024 году попались на продаже наркотиков

18 февраля 2025, 09:02
Фото: 1MI.

Против белгородских подростков за год возбудили 229 уголовных дел

Белгородские подростки в 2024 году совершили меньше уголовных преступлений, чем в 2023-м, но больше административных.

В минувшем году из-за противозаконных действий против подростков Белгородской области возбудили 229 уголовных дел. Всего зафиксировано 269 преступлений, участниками которых оказалось 122 несовершеннолетних, узнали журналисты Go31 в УМВД.

Чаще всего юные белгородцы решались на злодеяние против собственности — таких случаев было 139. В их число вошли кражи (87), мошенничество (33), грабежи и разбои (по четыре), вымогательства и незаконное завладение транспортом (по шесть), а также намеренное причинение ущерба имуществу (два раза).

Ещё в 95 случаях подростки связывались с наркотиками. Рецидивистами в прошлом году стали 33 юных жителя региона.

Несмотря на внушительную цифру, в 2023 году она была выше на 16% — тогда подростки участвовали в 321 преступлении. А правонарушений в 2024 году оказалось больше — 765 против 704 в 2023-м.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Подростки#Уголовные дела#Белгород
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