bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 12:38

Published 18 февраля, 12:38

Modified 18 февраля, 12:40

Updated 18 февраля, 12:40

Овертайм в футболе: продолжительность, правила и особые случаи в дополнительное время

Овертайм в футболе: продолжительность, правила и особые случаи в дополнительное время

18 февраля 2025, 12:38
Фото: 1MI. Овертайм в футболе: продолжительность, правила и особые случаи в дополнительное время
Реклама. ООО «БК „Олимп“, ОГРН 1127747004648, ИНН 7726705980. 123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, д. 11, корпус 2, этаж цоколь, помещение I, комната 18. erid: 2W5zFJNDgfS
90-я минута. Счёт 2:2. Свисток судьи возвещает об окончании основного времени матча. Команды готовятся к решающей битве в овертайме — моменту, когда каждая секунда может стать решающей для определения победителя.

Дополнительное время в футболе — это не просто продолжение игры. Это особый формат, где усталость борется с желанием победить, а тактика приобретает новое значение.

Что такое овертайм в футболе

Футбольные правила эволюционировали на протяжении десятилетий. Международный совет футбольных ассоциаций внедрил концепцию дополнительного времени для определения победителя в матчах на вылет. Многие болельщики задаются вопросом о том, сколько длится овертайм в футболе и какие правила действуют в это время.

Овертайм назначается только в кубковых встречах и матчах плей-офф, где необходимо выявить победителя. В регулярном чемпионате команды довольствуются ничейным результатом, получая по одному очку.

Современный формат дополнительного времени сформировался после серии экспериментов с различными форматами. От знаменитого правила «золотого гола» до нынешней системы — каждое изменение делало игру более зрелищной и справедливой.

Продолжительность и правила

Основные положения овертайма в футболе:

  • два тайма по 15 минут с перерывом в 1 минуту между ними;
  • команды сохраняют право на дополнительные замены;
  • игра продолжается до завершения обоих таймов независимо от забитых голов;
  • судья может добавить компенсированное время к каждому тайму.

Такой формат обеспечивает равные возможности для обеих команд проявить себя в атаке и защите.

В отличие от основного времени, в овертайме тренеры часто применяют особую тактику. Команды тщательнее оценивают риски, понимая, что одна ошибка может стоить выхода из турнира.

Особые случаи и исключения

Регламент ФИФА предусматривает несколько специфических ситуаций в овертайме:

  • при серьёзных погодных условиях матч может быть прерван;
  • травмы игроков компенсируются добавленным временем;
  • технические задержки учитываются судьёй;
  • видеоповторы могут увеличить продолжительность тайма.

Эти правила обеспечивают справедливость и безопасность участников матча.

Если после двух дополнительных таймов счёт остаётся равным, судьба матча решается в серии пенальти. Это отдельное испытание для игроков, где мастерство встречается с психологией.

Будущее овертайма

Формат дополнительного времени в футболе продолжает обсуждаться футбольным сообществом. Эксперты предлагают различные модификации: от сокращения продолжительности таймов до введения новых правил замен.

Но главное остаётся неизменным — овертайм служит справедливым способом определения сильнейшего в равной борьбе. Это время, когда рождаются легенды и пишется история футбола.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРЫ ИЛИ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОКОРИСКОВАННЫМИ И МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ВНЕСЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. ДО СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С РИСКАМИ, С КОТОРЫМИ ОНИ СВЯЗАНЫ.

 

Организатор основанных на риске игр, пари ООО «БК „Олимп“, юридический адрес: 123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, дом 11, корпус 2, этаж цоколь, помещение I, комната 18. Адрес для корреспонденции: 123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, дом 11, корпус 2, этаж цоколь, помещение I, комната 18, ОГРН 1127747004648, ИНН 7726705980. Информация о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш призов происходит во время события. Сроки проведения розыгрышей призов в процессе проведения основанных на риске игр, пари с 13.02.2025 по 28.02.2025.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика