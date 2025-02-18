«Океан» семьи Фуглаевых перестал тонуть? Фирма отчиталась о прибыли в 2024 году

Posted 18 февраля, 13:01
Published 18 февраля, 13:01
Modified 18 февраля, 13:03
Updated 18 февраля, 13:03
После трёх лет убытков компания семьи Фуглаевых ООО «Океан» наконец-то «вышла в 0». Данные о финансовых итогах прошлого года появились на платформе для проверки поставщиков «Спарк-Интерфакс».
«Океан», фирма, зарегистрированная в Белгороде на улице Костюкова, дом №3. Долгое время тут работал одноименный продуктовый магазин. Сейчас помещение частично пустует, часть здания занята «Пятёрочкой», которая начала арендовать площадь после ликвидации «Океана».
В 2024 году «Океан» принёс своим владельцам, Даниилу и Ивану Фуглаевым (у каждого по 50% долей уставного капитала), 28 тыс. рублей чистой прибыли и нулевую выручку. В 2023 году фирма ушла в убытки на 10,4 млн рублей, в 2022-м — 8,2 млн рублей, а в 2021-м — 2 млн рублей.
Помещения, где находился премиальный магазин «Океан», продавали ещё в 2023 году. Появился ли у ТЦ новый владелец или нет — неизвестно.