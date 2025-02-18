«Океан» семьи Фуглаевых перестал тонуть? Фирма отчиталась о прибыли в 2024 году

В 2024 году «Океан» принёс своим владельцам, Даниилу и Ивану Фуглаевым (у каждого по 50% долей уставного капитала), 28 тыс. рублей чистой прибыли и нулевую выручку. В 2023 году фирма ушла в убытки на 10,4 млн рублей, в 2022-м — 8,2 млн рублей, а в 2021-м — 2 млн рублей.