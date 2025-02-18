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Posted 18 февраля, 14:43

Published 18 февраля, 14:43

Modified 18 февраля, 14:45

Updated 18 февраля, 14:45

В Белгороде пешеходы пожаловались на слишком короткие «зелёные» на Щорса

Не читали ГОСТы? Белгородцы усомнились в правильности настройки светофоров

18 февраля 2025, 14:43
Фото: 1MI.

В Белгороде пешеходы пожаловались на слишком короткие «зелёные» на Щорса

Сюжет
Эксклюзив
Белгородцы жалуются на работу светофоров для пешеходов на Щорса. Перейти, а не перебежать «зебру» напротив «Ленты» невозможно. Светофоры настроены с ошибкой?

Белгородцы жалуются на очень короткий разрешающий сигнал светофора на пешеходном переходе через улицу Щорса рядом со зданием «Ленты». Ранее такие же жалобы поступали на переход на остановке «Контакт». По словам белгородцев, успеть перебежать дорогу тут не удаётся на «зелёный».

С такой же проблемой обратился к нам и читатель Бел.Ру. Он предложил свой расчёт по ГОСТу, по которому зелёный сигнал должен гореть тут на 5 секунд дольше.

«Сотрудники БГБ или вообще не читали ГОСТ, или забыли прибавить 5 секунд, которые есть в формуле», — высказался читатель.

Однако в его расчётах не учитывается, что на проезжей части тут есть островки безопасности. То есть не один пешеходный переход идёт через всю Щорса, а, по сути, три подряд.

Журналистка Бел.Ру связалась с «Центром организации дорожного движения» Белгорода, чтобы узнать, на что опирались специалисты при настройке светофоров в этом месте. Объяснить сразу нам не смогли и попросили написать официальный запрос, однако всё же рассказали, что на обращение нашего читателя ответ они уже готовят.

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#Алёна Мальцева#Светофоры#Эксклюзив#Пешеходные переходы#Белгород
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