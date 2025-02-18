Не читали ГОСТы? Белгородцы усомнились в правильности настройки светофоров

Posted 18 февраля, 14:43
Published 18 февраля, 14:43
Modified 18 февраля, 14:45
Updated 18 февраля, 14:45
С такой же проблемой обратился к нам и читатель Бел.Ру. Он предложил свой расчёт по ГОСТу, по которому зелёный сигнал должен гореть тут на 5 секунд дольше.
«Сотрудники БГБ или вообще не читали ГОСТ, или забыли прибавить 5 секунд, которые есть в формуле», — высказался читатель.
Однако в его расчётах не учитывается, что на проезжей части тут есть островки безопасности. То есть не один пешеходный переход идёт через всю Щорса, а, по сути, три подряд.
Журналистка Бел.Ру связалась с «Центром организации дорожного движения» Белгорода, чтобы узнать, на что опирались специалисты при настройке светофоров в этом месте. Объяснить сразу нам не смогли и попросили написать официальный запрос, однако всё же рассказали, что на обращение нашего читателя ответ они уже готовят.