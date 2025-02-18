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Posted 18 февраля, 11:26

Published 18 февраля, 11:26

Modified 18 февраля, 11:26

Updated 18 февраля, 11:26

Зарплата

Названы средние зарплаты белгородцев, работающих в сферах образования и медицины

18 февраля 2025, 11:26
Фото: 1MI. Зарплата

Липецкая область обогнала Белгородскую по зарплатам

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Зарплата
Средняя начисленная зарплата в Белгородской области в осенью 2024 года была более 65 тысяч рублей.

По данным Белгородстата, в ноябре 2024 года средняя номинальная начисленная заработная плата в Белгородской области составила 65 554 рубля.

Для сравнения: в Липецкой области сумма составила 66 996 рублей, в Курской — 65 545 рублей, в Воронежской — 63 833 рубля, а в Тамбовской области — 55 202 рубля.

В Белгородской области в сфере образования средняя зарплата составила 49 881 рубль, а в здравоохранении и социальных услугах — 50 875 рублей.

Ранее средняя номинальная начисленная зарплата в Белгородской области выросла на 17,9% за год и достигла 56,3 тыс. рублей, обогнав соседние регионы Центрального Черноземья.

По состоянию на тот же период средние зарплаты в сферах образования и здравоохранения составляли 44,3 тыс. и 46,2 тыс. рублей соответственно.

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