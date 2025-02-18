Названы средние зарплаты белгородцев, работающих в сферах образования и медицины

Posted 18 февраля, 11:26
Published 18 февраля, 11:26
Modified 18 февраля, 11:26
Updated 18 февраля, 11:26
По данным Белгородстата, в ноябре 2024 года средняя номинальная начисленная заработная плата в Белгородской области составила 65 554 рубля.
Для сравнения: в Липецкой области сумма составила 66 996 рублей, в Курской — 65 545 рублей, в Воронежской — 63 833 рубля, а в Тамбовской области — 55 202 рубля.
В Белгородской области в сфере образования средняя зарплата составила 49 881 рубль, а в здравоохранении и социальных услугах — 50 875 рублей.
Ранее средняя номинальная начисленная зарплата в Белгородской области выросла на 17,9% за год и достигла 56,3 тыс. рублей, обогнав соседние регионы Центрального Черноземья.
По состоянию на тот же период средние зарплаты в сферах образования и здравоохранения составляли 44,3 тыс. и 46,2 тыс. рублей соответственно.