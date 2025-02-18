Меняли сроки годности? Прокуратура — о нарушениях в белгородском «Светофоре»

Posted 18 февраля, 14:37
Published 18 февраля, 14:37
Modified 18 февраля, 14:37
Updated 18 февраля, 14:37
Прокуроры вместе со специалистами Россельхознадзора выявили нарушения закона и технических регламентов в магазине «Светофор» в посёлке Ровеньки.
Так, в торговой точке зафиксировали изменения сроков годности у рыбных консервов, хранение сливочного масла и творожного сыра при неправильной температуре и отсутствие маркировок на рыбе и мясе птицы.
По факту случившегося прокурор составил протокол за нарушение требований техрегламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). Продукцию с нарушениями сняли с торговли.
Добавим, что о нарушениях в магазинах «Светофор» говорят уже несколько недель. В 19 торговых точках в Белгородской области обнаружили различные проблемы, из-за которых пришлось изъять из продажи многие продукты.
После выявленных нарушений в Сети распространился слух о закрытии магазинов, однако руководство это опровергло, заявив, что такую информацию распространяют их конкуренты. В Белгороде же пояснить эти слухи не смогли.