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Posted 18 февраля, 14:37

Published 18 февраля, 14:37

Modified 18 февраля, 14:37

Updated 18 февраля, 14:37

В Белгородской области проверили «Светофоры»

Меняли сроки годности? Прокуратура — о нарушениях в белгородском «Светофоре»

18 февраля 2025, 14:37
Фото: 36.fsvps.gov.ru. В Белгородской области проверили «Светофоры»

На нарушениях поймали ещё один белгородский «Светофор»

Сюжет
Прокуратура
Среди других нарушений — хранение молочных продуктов при неправильной температуре. Что ещё смутило проверяющих?

Прокуроры вместе со специалистами Россельхознадзора выявили нарушения закона и технических регламентов в магазине «Светофор» в посёлке Ровеньки.

Так, в торговой точке зафиксировали изменения сроков годности у рыбных консервов, хранение сливочного масла и творожного сыра при неправильной температуре и отсутствие маркировок на рыбе и мясе птицы.

По факту случившегося прокурор составил протокол за нарушение требований техрегламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). Продукцию с нарушениями сняли с торговли.

Добавим, что о нарушениях в магазинах «Светофор» говорят уже несколько недель. В 19 торговых точках в Белгородской области обнаружили различные проблемы, из-за которых пришлось изъять из продажи многие продукты.

После выявленных нарушений в Сети распространился слух о закрытии магазинов, однако руководство это опровергло, заявив, что такую информацию распространяют их конкуренты. В Белгороде же пояснить эти слухи не смогли.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Нарушения#Светофор#Ровеньский район#Белгород
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