Масленица — 2025: какого числа начинается и какие есть традиции?

Posted 18 февраля, 05:01
Published 18 февраля, 05:01
Modified 18 февраля, 12:13
Updated 18 февраля, 12:13
В этому году празднование Масленицы начнётся в последний понедельник февраля — 24 числа. Завершающим днём отмечаний станет воскресенье, 2 марта. Но как так получилось?
Эта дата берёт своё начало ещё с древности, когда славяне придавали особое значение переходу от зимы к весне. Во время праздника проводились различные обряды, призванные ускорить приход нового сезона и обеспечить хороший урожай.
Спустя время традиции немного изменились: обряды сменились массовыми гуляньями с катанием на лошадях, строительством снежных городков и исполнением песен. В это время также было принято сватать свободную молодёжь: для этого пели, устраивали игры и ухаживали за приглянувшимися.
Ещё чуть позже Масленицу соединили с христианским праздником — эта неделя стала своеобразной подготовкой к Великому посту.
Масленица длится семь дней, каждый из которых имеет свой собственный смысл и традиции.
Праздник начинается со «Встречи» в понедельник, когда сваты ходят в гости на блины, а в деревнях появляются снежные горки. Во вторник, или «Заигрыши», молодёжь катается с горок и устраивает смотрины невест.
В «Скромную» среду, или «Лакомку», зятья навещают тёщ, а с четверга, называемого «Разгуляем», начинаются основные празднования.
Пятница — среда-наоборот: теперь тёщи приходят в гости к своим зятьям на блины. Поэтому день получил название «Тёщины вечерки». А в субботу, или «Золовкины посиделки», невестки принимают семью мужа, а его золовкам вручают подарки.
Завершается Масленица в воскресенье «Проводами» зимнего сезона. Для этого и сжигается чучело. Этот день также совпадает с Прощёным воскресеньем: перед началом Великого поста все друг перед другом извиняются.
Время прошло, традиции поменялись, но главные символы Масленицы остались прежними.
Так, один из самых главных символов праздника — соломенное чучело, которое олицетворяло собой зиму и уходящий год. Его наряжали в женскую одежду, украшали лентами и в первые дни праздника «встречали» с почестями: катали на санях, задабривали угощениями и песнями.
Однако кульминация обряда приходилась на последний день Масленицы, когда чучело торжественно сжигали на костре. Этот ритуал символизировал прощание с зимой и пробуждение природы. Пепел от костра иногда развеивали над полями, веря, что это принесёт богатый урожай.
Ещё одним ключевым символом праздника являются блины. Они ассоциировались с солнцем и теплом, которого все ждали после долгой зимы. Однако так было не всегда: до этого блины считались блюдом для поминок.
Во время Масленицы их обязательно подавали с маслом, что, по одной из версий, и дало название празднику. Готовить блины также было принято в больших количествах, чтобы можно было угостить всех знакомых, а ещё пару штук бросить в костёр.
Сразу после Масленицы стартует Великий пост, который длится 48 дней, а после него уже начинается Пасха. Начиная со 2 марта и заканчивая 20 апреля, верующие люди будут молиться, каяться и воздерживаться от некоторых продуктов питания.
Хотя Масленица ассоциируется с блинами и весельем, её главный смысл — подготовка к посту, рассказывает протоиерей. В это время из рациона исключается мясо, но разрешаются молочные продукты, яйца и рыба.
Масленица также знаменует начало духовной подготовки: в храмах меняется порядок богослужений, а верующие обращаются к покаянной молитве.
В христианстве Масленица заканчивается не сжиганием чучела, а Чином прощения. Поэтому является важным этапом на пути к Пасхе, напоминая о необходимости духовного очищения и смирения.
На момент подготовки материала не было анонсов о мероприятиях к Масленице в Белгородской области. Не исключено, что массовых празднований, как и в прошлом году, в приграничном регионе не будет из-за всё ещё неспокойной оперативной обстановки.
Тем не менее в Белгороде будут устраивать точечные празднования. Например, в библиотеке № 20 состоится встреча у самовара. Музей народной культуры устроит театрализованный праздник «Масленичные забавы», а в ДК «Энергомаш» покажут концерт «Масленичный разгуляй».
В последний раз Масленичную ярмарку в Белгороде проводили в 2022 году. 2023-й тоже прошёл без массовых гуляний, но зато с рекордом: в городе испекли блинный торт весом в 150 кг.