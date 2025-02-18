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Posted 18 февраля, 05:01

Published 18 февраля, 05:01

Modified 18 февраля, 12:13

Updated 18 февраля, 12:13

На Масленицу всегда готовят много блинов

Масленица — 2025: какого числа начинается и какие есть традиции?

18 февраля 2025, 05:01
Фото: freepik. На Масленицу всегда готовят много блинов
Сюжет
Праздник
Когда в России начнётся празднование Масленицы, что в какие дни принято делать, причём здесь Пасха и ожидать ли белгородцам массовых гуляний?

Масленица-2025: когда начинается?

В этому году празднование Масленицы начнётся в последний понедельник февраля — 24 числа. Завершающим днём отмечаний станет воскресенье, 2 марта. Но как так получилось?

Эта дата берёт своё начало ещё с древности, когда славяне придавали особое значение переходу от зимы к весне. Во время праздника проводились различные обряды, призванные ускорить приход нового сезона и обеспечить хороший урожай.

Спустя время традиции немного изменились: обряды сменились массовыми гуляньями с катанием на лошадях, строительством снежных городков и исполнением песен. В это время также было принято сватать свободную молодёжь: для этого пели, устраивали игры и ухаживали за приглянувшимися.

Ещё чуть позже Масленицу соединили с христианским праздником — эта неделя стала своеобразной подготовкой к Великому посту.

Празднование сопровождается различными гуляньями со скороговорками
Празднование сопровождается различными гуляньями со скороговорками. Фото: freepik

Что означают дни Масленицы?

Масленица длится семь дней, каждый из которых имеет свой собственный смысл и традиции.

Праздник начинается со «Встречи» в понедельник, когда сваты ходят в гости на блины, а в деревнях появляются снежные горки. Во вторник, или «Заигрыши», молодёжь катается с горок и устраивает смотрины невест.

В «Скромную» среду, или «Лакомку», зятья навещают тёщ, а с четверга, называемого «Разгуляем», начинаются основные празднования.

Пятница — среда-наоборот: теперь тёщи приходят в гости к своим зятьям на блины. Поэтому день получил название «Тёщины вечерки». А в субботу, или «Золовкины посиделки», невестки принимают семью мужа, а его золовкам вручают подарки.

Завершается Масленица в воскресенье «Проводами» зимнего сезона. Для этого и сжигается чучело. Этот день также совпадает с Прощёным воскресеньем: перед началом Великого поста все друг перед другом извиняются.

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Традиции Масленицы: блины и сжигание чучела

Время прошло, традиции поменялись, но главные символы Масленицы остались прежними.

Так, один из самых главных символов праздника — соломенное чучело, которое олицетворяло собой зиму и уходящий год. Его наряжали в женскую одежду, украшали лентами и в первые дни праздника «встречали» с почестями: катали на санях, задабривали угощениями и песнями.

Однако кульминация обряда приходилась на последний день Масленицы, когда чучело торжественно сжигали на костре. Этот ритуал символизировал прощание с зимой и пробуждение природы. Пепел от костра иногда развеивали над полями, веря, что это принесёт богатый урожай.

До сжигания чучелу приносят почести, чтобы урожай был лучше
До сжигания чучелу приносят почести, чтобы урожай был лучше. Фото: 1MI

Ещё одним ключевым символом праздника являются блины. Они ассоциировались с солнцем и теплом, которого все ждали после долгой зимы. Однако так было не всегда: до этого блины считались блюдом для поминок.

Во время Масленицы их обязательно подавали с маслом, что, по одной из версий, и дало название празднику. Готовить блины также было принято в больших количествах, чтобы можно было угостить всех знакомых, а ещё пару штук бросить в костёр.

На Масленицу принято угащать блинами всех близких, знакомых и соседей
На Масленицу принято угащать блинами всех близких, знакомых и соседей. Фото: 1MI

Как связаны Масленица и Пасха?

Сразу после Масленицы стартует Великий пост, который длится 48 дней, а после него уже начинается Пасха. Начиная со 2 марта и заканчивая 20 апреля, верующие люди будут молиться, каяться и воздерживаться от некоторых продуктов питания.

Хотя Масленица ассоциируется с блинами и весельем, её главный смысл — подготовка к посту, рассказывает протоиерей. В это время из рациона исключается мясо, но разрешаются молочные продукты, яйца и рыба.

Масленица также знаменует начало духовной подготовки: в храмах меняется порядок богослужений, а верующие обращаются к покаянной молитве.

В христианстве Масленица заканчивается не сжиганием чучела, а Чином прощения. Поэтому является важным этапом на пути к Пасхе, напоминая о необходимости духовного очищения и смирения.

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Что известно о праздновании Масленицы в Белгородской области?

На момент подготовки материала не было анонсов о мероприятиях к Масленице в Белгородской области. Не исключено, что массовых празднований, как и в прошлом году, в приграничном регионе не будет из-за всё ещё неспокойной оперативной обстановки.

Тем не менее в Белгороде будут устраивать точечные празднования. Например, в библиотеке № 20 состоится встреча у самовара. Музей народной культуры устроит театрализованный праздник «Масленичные забавы», а в ДК «Энергомаш» покажут концерт «Масленичный разгуляй».

В последний раз Масленичную ярмарку в Белгороде проводили в 2022 году. 2023-й тоже прошёл без массовых гуляний, но зато с рекордом: в городе испекли блинный торт весом в 150 кг.

Масленичную ярмарку в Белгороде в последний раз проводили в 2022 году
Масленичную ярмарку в Белгороде в последний раз проводили в 2022 году. Фото: Ангелина Скибина. bel.ru
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