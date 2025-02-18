bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 15:31

Published 18 февраля, 15:31

Modified 18 февраля, 15:31

Updated 18 февраля, 15:31

Малому и среднему бизнесу стали доступны 250 турпроектов с господдержкой

Малому и среднему бизнесу стали доступны 250 турпроектов с господдержкой

18 февраля 2025, 15:31
Фото: 1MI.
Регионы совместно с Корпорацией МСП предложили малому и среднему бизнесу около 250 туристических проектов с государственной поддержкой для реализации. Эти проекты размещены на цифровой платформе МСП.РФ через сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма».

С момента запуска сервиса за полгода им воспользовались 38 регионов, сообщает rostovgazeta.ru. Наибольший интерес со стороны субъектов РФ зафиксирован к гостиницам, кемпингам и глэмпингам (86 объектов), а также к многофункциональным зонам дорожного сервиса (41 объект).

За время работы сервиса через него подали также более 100 заявок от предприятий малого и среднего бизнеса на создание объектов туристической инфраструктуры. Примерно 40% из них на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей были приняты Корпорацией МСП и регионами на комплексное сопровождение. Три проекта на сумму 4,2 миллиарда рублей уже структурированы и переданы в банки.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что по факту была создана специальная биржа, где объединили спрос регионов и предложения предпринимателей по реализации туристических проектов в разных регионах Российской Федерации. Эксперты Корпорации МСП совместно с властями регионов помогают структурировать каждый инвестиционный проект, подобрать и оформить площадки для реализации.

Предпринимателям предлагается широкий спектр федеральных и региональных инструментов для развития бизнеса — более 70 различных финансовых и нефинансовых механизмов. Представители бизнеса могут выбрать наиболее подходящие инструменты и сразу подать заявки на их получение.

Среди малых и средних предприятий, воспользовавшихся услугой «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», — московская компания, которая создает федеральную сеть глэмпингов, с объемом собственных инвестиций в размере 100 миллионов рублей. Для реализации проекта предприниматель искал земельные участки и использовал для этого цифровую платформу МСП.РФ. Корпорация МСП подобрала более 50 подходящих вариантов в 10 регионах по заданным критериям. Инвестор в настоящее время готовит документы по четырем участкам для заключения инвестиционного соглашения с Московской областью и оформления их без проведения торгов.

Следует напомнить, что сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» был запущен Корпорацией МСП в 2024 году на цифровой платформе МСП.РФ. Он предоставляет предпринимателям возможность изучать потребности регионов в создании туристической инфраструктуры и использовать региональные и федеральные инструменты поддержки инвестпроектов с возможностью комплексного сопровождения, подать заявку на реализацию проекта в туристической отрасли.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика