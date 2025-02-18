Малому и среднему бизнесу стали доступны 250 турпроектов с господдержкой

Posted 18 февраля, 15:31
Published 18 февраля, 15:31
Modified 18 февраля, 15:31
Updated 18 февраля, 15:31
С момента запуска сервиса за полгода им воспользовались 38 регионов, сообщает rostovgazeta.ru. Наибольший интерес со стороны субъектов РФ зафиксирован к гостиницам, кемпингам и глэмпингам (86 объектов), а также к многофункциональным зонам дорожного сервиса (41 объект).
За время работы сервиса через него подали также более 100 заявок от предприятий малого и среднего бизнеса на создание объектов туристической инфраструктуры. Примерно 40% из них на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей были приняты Корпорацией МСП и регионами на комплексное сопровождение. Три проекта на сумму 4,2 миллиарда рублей уже структурированы и переданы в банки.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что по факту была создана специальная биржа, где объединили спрос регионов и предложения предпринимателей по реализации туристических проектов в разных регионах Российской Федерации. Эксперты Корпорации МСП совместно с властями регионов помогают структурировать каждый инвестиционный проект, подобрать и оформить площадки для реализации.
Предпринимателям предлагается широкий спектр федеральных и региональных инструментов для развития бизнеса — более 70 различных финансовых и нефинансовых механизмов. Представители бизнеса могут выбрать наиболее подходящие инструменты и сразу подать заявки на их получение.
Среди малых и средних предприятий, воспользовавшихся услугой «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», — московская компания, которая создает федеральную сеть глэмпингов, с объемом собственных инвестиций в размере 100 миллионов рублей. Для реализации проекта предприниматель искал земельные участки и использовал для этого цифровую платформу МСП.РФ. Корпорация МСП подобрала более 50 подходящих вариантов в 10 регионах по заданным критериям. Инвестор в настоящее время готовит документы по четырем участкам для заключения инвестиционного соглашения с Московской областью и оформления их без проведения торгов.
Следует напомнить, что сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» был запущен Корпорацией МСП в 2024 году на цифровой платформе МСП.РФ. Он предоставляет предпринимателям возможность изучать потребности регионов в создании туристической инфраструктуры и использовать региональные и федеральные инструменты поддержки инвестпроектов с возможностью комплексного сопровождения, подать заявку на реализацию проекта в туристической отрасли.