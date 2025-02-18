Малому и среднему бизнесу стали доступны 250 турпроектов с господдержкой

Среди малых и средних предприятий, воспользовавшихся услугой «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», — московская компания, которая создает федеральную сеть глэмпингов, с объемом собственных инвестиций в размере 100 миллионов рублей. Для реализации проекта предприниматель искал земельные участки и использовал для этого цифровую платформу МСП.РФ. Корпорация МСП подобрала более 50 подходящих вариантов в 10 регионах по заданным критериям. Инвестор в настоящее время готовит документы по четырем участкам для заключения инвестиционного соглашения с Московской областью и оформления их без проведения торгов.