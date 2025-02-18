Кот застрял в водосточной трубе под Белгородом. Смогли ли ему помочь?

Posted 18 февраля, 12:17
Published 18 февраля, 12:17
Modified 18 февраля, 12:19
Updated 18 февраля, 12:19
В посёлке Дубовое Белгородского района кот застрял в водосточной трубе гаража. Попавшее в беду животное заметили проходившие мимо белгородцы, которые и позвонили сотрудникам МЧС, чтобы те вызволили питомца из заточения.
Вскоре на место прибыли специалисты. Для освобождения кота пришлось воспользоваться угловой шлифовальной машинкой. Спасатели обрезали инструментом часть трубы и аккуратно достали застрявшего животного.
Это не первый раз, когда белгородские спасатели помогали попавшим в беду питомцам. Например, минувшим летом специалисты сняли застрявшего на дереве домашнего котёнка, который в испуге убегал от собаки. Похожая ситуация случилась и весной.
А в Шебекино спасатели вернули к жизни пострадавшего в пожаре котёнка.