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Posted 18 февраля, 12:17

Published 18 февраля, 12:17

Modified 18 февраля, 12:19

Updated 18 февраля, 12:19

Застрявший в Дубовом кот

Кот застрял в водосточной трубе под Белгородом. Смогли ли ему помочь?

18 февраля 2025, 12:17
Фото: пресс-служба МЧС. Застрявший в Дубовом кот

Кота, застрявшего в водосточной трубе, вызволили белгородские спасатели

Сотрудники МЧС спасли застрявшего в водосточной трубе кота. Для этого пришлось воспользоваться специальным инструментом.

В посёлке Дубовое Белгородского района кот застрял в водосточной трубе гаража. Попавшее в беду животное заметили проходившие мимо белгородцы, которые и позвонили сотрудникам МЧС, чтобы те вызволили питомца из заточения.

Вскоре на место прибыли специалисты. Для освобождения кота пришлось воспользоваться угловой шлифовальной машинкой. Спасатели обрезали инструментом часть трубы и аккуратно достали застрявшего животного.

Застрявший в Дубовом кот
Застрявший в Дубовом кот
Застрявший в Дубовом кот
Застрявший в Дубовом кот
Застрявший в Дубовом кот. Фото: пресс-служба МЧС

Это не первый раз, когда белгородские спасатели помогали попавшим в беду питомцам. Например, минувшим летом специалисты сняли застрявшего на дереве домашнего котёнка, который в испуге убегал от собаки. Похожая ситуация случилась и весной.

А в Шебекино спасатели вернули к жизни пострадавшего в пожаре котёнка.

«Испугался собаки и умчался»: спасатели помогли белгородке снять с дерева котёнка
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Кот#Белгород#Спасатели МЧС
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