Компания «Моравия-Белгород» понесла убытки на более чем 20 млн рублей

Posted 18 февраля, 07:17
Published 18 февраля, 07:17
Modified 18 февраля, 07:19
Updated 18 февраля, 07:19
Белгородское ООО «Моравия-Белгород» понесло в прошлом году убытков на 21,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».
Можно отследить, когда именно компания начала нести серьёзный ущерб. В 2021 году её чистая прибыль ещё превышала 70 млн рублей, а затем, в 2022 году, резко упала до 1,5 млн рублей. В 2023-м чистая прибыль «Моравии» была уже равна всего лишь 585 тысячам рублей.
Компания существует 14 лет, её зарегистрировали в Белгороде в сентябре 2010 года. Основной вид деятельности «Моравии-Белгород» — это торговля розничная легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах.
Сумма уставного капитала составляет 10 млн рублей. Гендиректором компании является Алексей Васильев (20% доли в УК). Также учредителями, согласно документам выписки, числятся Григорий Былов (32,5%), Роман Щипцов (15%) и Роман Шайдров (32,5%), он же и был основателем.
На данный момент организация находится в процессе реорганизации. Юридическое лицо собираются присоединить к другому юрлицу.
Напомним, что в Белгородской области с начала спецоперации начали постепенно закрываться магазины. Причину закрытия все они объясняют по-разному. Одним из последних закрывшихся недавно магазинов стал магазин компьютерной техники «РЕТ».
Изменения происходят и на рынке ведущих региональных предприятий. В частности, с недавних пор владельцем белгородского агрохолдинга «Приосколье» стал Сергей Феськов.Он же возглавил ещё пять фирм, которые входят в структуру холдинга. Стоит упомянуть и поглощение бывшей компании Владимира Зотова «Агро-Белогорье» компанией «Русагро».