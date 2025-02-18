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Posted 18 февраля, 07:17

Published 18 февраля, 07:17

Modified 18 февраля, 07:19

Updated 18 февраля, 07:19

Компания «Моравия-Белгород» понесла убытки на более чем 20 млн рублей

Компания «Моравия-Белгород» понесла убытки на более чем 20 млн рублей

18 февраля 2025, 07:17
Фото: Яндекс.Карты.
Сюжет
Автомобили
«Моравия-Белгород» оказалась на грани банкротства: организация закончила год с огромными убытками и сейчас находится в процессе реорганизации.

Белгородское ООО «Моравия-Белгород» понесло в прошлом году убытков на 21,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Можно отследить, когда именно компания начала нести серьёзный ущерб. В 2021 году её чистая прибыль ещё превышала 70 млн рублей, а затем, в 2022 году, резко упала до 1,5 млн рублей. В 2023-м чистая прибыль «Моравии» была уже равна всего лишь 585 тысячам рублей.

Компания существует 14 лет, её зарегистрировали в Белгороде в сентябре 2010 года. Основной вид деятельности «Моравии-Белгород» — это торговля розничная легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах.

Сумма уставного капитала составляет 10 млн рублей. Гендиректором компании является Алексей Васильев (20% доли в УК). Также учредителями, согласно документам выписки, числятся Григорий Былов (32,5%), Роман Щипцов (15%) и Роман Шайдров (32,5%), он же и был основателем.

На данный момент организация находится в процессе реорганизации. Юридическое лицо собираются присоединить к другому юрлицу.

Напомним, что в Белгородской области с начала спецоперации начали постепенно закрываться магазины. Причину закрытия все они объясняют по-разному. Одним из последних закрывшихся недавно магазинов стал магазин компьютерной техники «РЕТ».

Изменения происходят и на рынке ведущих региональных предприятий. В частности, с недавних пор владельцем белгородского агрохолдинга «Приосколье» стал Сергей Феськов.Он же возглавил ещё пять фирм, которые входят в структуру холдинга. Стоит упомянуть и поглощение бывшей компании Владимира Зотова «Агро-Белогорье» компанией «Русагро».

Стоит ли ждать открытия всем известного компьютерного магазина в Белгороде?
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#Валерия Колесникова#Автомобили#Торговля#Реорганизация#Белгород#Убытки#Моравия-Белгород
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