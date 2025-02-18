Компания «Моравия-Белгород» понесла убытки на более чем 20 млн рублей

Можно отследить, когда именно компания начала нести серьёзный ущерб. В 2021 году её чистая прибыль ещё превышала 70 млн рублей, а затем, в 2022 году, резко упала до 1,5 млн рублей. В 2023-м чистая прибыль «Моравии» была уже равна всего лишь 585 тысячам рублей.