Какие начинки для блинов любят белгородцы? Результаты вас удивят

Posted 18 февраля, 12:49
Published 18 февраля, 12:49
Modified 19 февраля, 12:58
Updated 19 февраля, 12:58
Самой популярной начинкой для блинов в Белгороде оказалась мясная, выяснили аналитики SuperJob. Такое наполнение предпочитают 28% респондентов.
Творог выбрали 24% опрошенных горожан, сгущённое молоко — 20%. Икру в качестве начинки любят 14% респондентов, варенье — 11%, сметану — 8%.
Блины с ветчиной и сыром предпочитают 7% участников опроса, с красной рыбой — 4%. По 3% белгородцев выбирают мёд, малину, сыр, грибы или печень, а по 2% отдали предпочтение клубнике, шоколаду, вишне, капусте, сахару, яблокам и рису.
В числе необычных начинок горожане упомянули картофель, бананы, «Нутеллу», яйцо, буженину, лук, морепродукты и даже сало.
Без начинки блины любят 6% опрошенных. 1% респондентов признались, что совсем их не едят.
Женщины чаще выбирают творог, красную рыбу, ветчину и сыр, а мужчины предпочитают сгущёнку, икру и мёд.
Цены на популярные начинки в начале февраля выросли. Средний чек на варенье увеличился на 12% (до 211 рублей), сгущённое молоко и творог — на 13% (до 132 и 101 рубля соответственно), на фарш — на 15% (до 302 рублей), сметану — на 22% (до 101 рубля), красную икру — на 31% (до 1678 рублей).
В прошлом году на Масленицу (11—17 марта 2024 года) спрос на сгущёнку вырос на 90%, на икру — на 43%, на варенье — на 40%, на сметану — на 20%, на фарш — на 12%, на творог — на 9%. При этом значительного роста цен на эти товары не отмечалось.
Напомним, в 2025 году Масленица пройдёт с 24 февраля по 2 марта. Этот древний праздник символизирует проводы зимы и подготовку к Великому посту. Каждый день недели имеет свои традиции: от угощений блинами до сжигания чучела. Масленица связана с Пасхой, поскольку завершает мясоед и вводит верующих в период поста.
В Белгородской области из-за сложной обстановки массовых гуляний, скорее всего, не будет, как и в прошлом году. Однако точечные мероприятия запланированы: библиотека № 20 приглашает на встречу у самовара, музей народной культуры организует театрализованный праздник, а в ДК «Энергомаш» состоится концерт.