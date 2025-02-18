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Posted 18 февраля, 12:49

Published 18 февраля, 12:49

Modified 19 февраля, 12:58

Updated 19 февраля, 12:58

Блины — главное блюдо наступающей Масленицы

Какие начинки для блинов любят белгородцы? Результаты вас удивят

18 февраля 2025, 12:49
Фото: Изображение Midjourney. Блины — главное блюдо наступающей Масленицы

Белгородцы перечислили любимые начинки для блинов

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Новости Белгорода
Среди необычных начинок белгородцы упомянули лук, сало, картофель. А какие начинки предпочитаете вы?

Самой популярной начинкой для блинов в Белгороде оказалась мясная, выяснили аналитики SuperJob. Такое наполнение предпочитают 28% респондентов.

Творог выбрали 24% опрошенных горожан, сгущённое молоко — 20%. Икру в качестве начинки любят 14% респондентов, варенье — 11%, сметану — 8%.

Блины с ветчиной и сыром предпочитают 7% участников опроса, с красной рыбой — 4%. По 3% белгородцев выбирают мёд, малину, сыр, грибы или печень, а по 2% отдали предпочтение клубнике, шоколаду, вишне, капусте, сахару, яблокам и рису.

В числе необычных начинок горожане упомянули картофель, бананы, «Нутеллу», яйцо, буженину, лук, морепродукты и даже сало.

Без начинки блины любят 6% опрошенных. 1% респондентов признались, что совсем их не едят.

Женщины чаще выбирают творог, красную рыбу, ветчину и сыр, а мужчины предпочитают сгущёнку, икру и мёд.

Какую начинку для блинов предпочитаете вы?
Проголосовало: 59 чел.

Цены на популярные начинки в начале февраля выросли. Средний чек на варенье увеличился на 12% (до 211 рублей), сгущённое молоко и творог — на 13% (до 132 и 101 рубля соответственно), на фарш — на 15% (до 302 рублей), сметану — на 22% (до 101 рубля), красную икру — на 31% (до 1678 рублей).

В прошлом году на Масленицу (11—17 марта 2024 года) спрос на сгущёнку вырос на 90%, на икру — на 43%, на варенье — на 40%, на сметану — на 20%, на фарш — на 12%, на творог — на 9%. При этом значительного роста цен на эти товары не отмечалось.

Напомним, в 2025 году Масленица пройдёт с 24 февраля по 2 марта. Этот древний праздник символизирует проводы зимы и подготовку к Великому посту. Каждый день недели имеет свои традиции: от угощений блинами до сжигания чучела. Масленица связана с Пасхой, поскольку завершает мясоед и вводит верующих в период поста.

В Белгородской области из-за сложной обстановки массовых гуляний, скорее всего, не будет, как и в прошлом году. Однако точечные мероприятия запланированы: библиотека № 20 приглашает на встречу у самовара, музей народной культуры организует театрализованный праздник, а в ДК «Энергомаш» состоится концерт.

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#Анна Селищева#Опросы#Общество#Новости Белгорода#Масленица#Белгород#Блины
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