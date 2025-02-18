Какие начинки для блинов любят белгородцы? Результаты вас удивят

В прошлом году на Масленицу (11—17 марта 2024 года) спрос на сгущёнку вырос на 90%, на икру — на 43%, на варенье — на 40%, на сметану — на 20%, на фарш — на 12%, на творог — на 9%. При этом значительного роста цен на эти товары не отмечалось.