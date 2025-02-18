Иоанн: Всякая травля — это человеческая жертва

«Так вот, я не знаю вот эту женщину, чью фамилию вы называли, я не знаю, кто она такая, и не знаю, чем она занимается, может быть, что-то оборвалось, я извиняюсь перед ней, но хочу сказать одну вещь: нельзя людей обкрадывать, обкрадывать информацию, обкрадывать свободы. Ведь на самом деле сказано: познайте истину, и она сделает вас свободным», — считает митрополит.