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Posted 18 февраля, 06:22

Published 18 февраля, 06:22

Modified 18 февраля, 06:24

Updated 18 февраля, 06:24

Белгородский митрополит обсудил с молодёжью травлю в Сети и Мизулину

Иоанн: Всякая травля — это человеческая жертва

18 февраля 2025, 06:22
Фото: 1MI.

Белгородский митрополит обсудил с молодёжью травлю в Сети и Мизулину

Сюжет
Эксклюзив
На прошлой неделе в Белгороде прошла встреча между студентами и митрополитом Белгородским Иоанном. Кроме веры в интернете, обсудили и травлю.

Не могла пройти встреча митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна с молодёжью без упоминания главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Оказалось, что Иоанну личность она неизвестная, поэтому, чтобы митрополит смог оценить её работу, ему другие спикеры дали небольшую справку о женщине.

«Так вот, я не знаю вот эту женщину, чью фамилию вы называли, я не знаю, кто она такая, и не знаю, чем она занимается, может быть, что-то оборвалось, я извиняюсь перед ней, но хочу сказать одну вещь: нельзя людей обкрадывать, обкрадывать информацию, обкрадывать свободы. Ведь на самом деле сказано: познайте истину, и она сделает вас свободным», — считает митрополит.

Иоанн пояснил, что к любой информации необходимо относиться критично, ведь из такой информации может сложиться не всегда верное представление о человеке, что может привести даже к травле.

«Человека начинают травить со всех сторон. Никто не проверяет информацию, но приносит в жертву людей — это уже человеческое жертвоприношение. Понимаете? Потому что это ломает судьбы людей только из-за того, что люди привыкли верить тому, что говорят где-то в соцсетях», — пояснил священнослужитель.

Он также отметил, что с развитием технологий и нейросетей можно в точности повторить даже мимику и голос человека. Заставить этот образ говорить что угодно и выдать за реальную позицию человека.

«Всякая травля — это человеческая жертва. Это ужасно на самом деле. И поэтому вот те опасности, которые так или иначе стоят перед нами, они заключены в том, что мы с вами должны критично воспринимать всё то, что нам предлагают потреблять», — закончил мысль Иоанн.

Последний раз Мизулина как-либо касалась Белгородской области в январе 2025 года. Тогда глава «Лиги безопасного интернета» обратилась в Следственный комитет с жалобой на банду девушек, которые нападали на белгородцев и заливали видео с издевательствами в Сеть.

Батюшкам пора снимать короткие видео: белгородский митрополит рассказал о вере в Сети
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#Алёна Мальцева#Иоанн#Эксклюзив#Информация#Белгород#Екатерина Мизулина#Травля
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