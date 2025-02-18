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Posted 18 февраля, 13:37

Published 18 февраля, 13:37

Modified 18 февраля, 13:43

Updated 18 февраля, 13:43

Как назвать новорождённого?

Имя Михаил остаётся самым популярным в РФ и среди белгородцев, а что с девочками?

18 февраля 2025, 13:37
Фото: Изображение Midjourney. Как назвать новорождённого?

Чем предпочтения в именах белгородских родителей отличаются от общероссийских

Сюжет
Новости Белгорода
Согласно статистике, в 2025 году наиболее часто в РФ мальчикам давали имя Михаил, а девочкам — София.

При этом топ самых популярных имён в Белгородской области и по всей РФ схож, однако не без некоторых отличий. Да и тенденция почти идентична с прошлым годом.

В 2025 году, как говорит всероссийская статистика на официальном сайте ЗАГСа, наибольшей популярностью среди родителей пользуются имена София и Михаил. Только за 2025 год этими именами одарили 2652 девочки и 3216 мальчиков.

В Белгородской области новорождённых Михаилов зарегистрировано за два месяца текущего года 49, а Софий — 27. При этом немного вперёд вырвалось имя Варвара. Совсем маленьких белгородок в области уже есть как минимум 28. На втором месте по популярности — Александр. В регионе такое имя получили 42 малыша. Далее идёт имя Иван — это 31 ребёнок, последнее место делят сразу два имени — Артём и Матвей. Их по 29.

С мальчиками разобрались. А что с остальными «девочковыми» именами? На третьем месте расположились 24 Анны, за ними 23 Виктории. А замыкают основной топ имя Ева. Это имя среди новорождённых за 2025 год уже регистрировали 20 раз.

Самые популярные имена для новорождённых за январь и февраль 2025 года в Белгородской области
Самые популярные имена для новорождённых за январь и февраль 2025 года в Белгородской области. Фото: Официальный сайт ЗАГСа по РФ

А вот так всё было в 2024 году.

Самые популярные имена для новорождённых в 2024 году в Белгородской области
Самые популярные имена для новорождённых в 2024 году в Белгородской области. Фото: Официальный сайт ЗАГСа по РФ

Общероссийский топ отличает от белгородского всего одним именем:

  • София — 2652
  • Ева — 2372
  • Анна — 2198
  • Варвара — 1985
  • Мария — 1921

Среди мальчиков рейтинг такой:

  • Михаил — 3216
  • Александр — 2715
  • Артём — 2537
  • Матвей — 2078
  • Тимофей — 2053
Самые популярные имена для новорождённых за январь и февраль 2025 года
Самые популярные имена для новорождённых за январь и февраль 2025 года. Фото: Официальный сайт ЗАГСа по РФ

А это данные за 2024 год по РФ:

Самые популярные имена для новорождённых в 2024 году в России
Самые популярные имена для новорождённых в 2024 году в России. Фото: Официальный сайт ЗАГСа по РФ

В этом году в Белгородской области новорождённого мальчика назвали необычным именем — Акамас, к тому же, появились среди самых маленьких жителей региона трое Добрынь Никитич.

Такого ещё не было: в Белгороде зарегистрировали младенца с необычным именем
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