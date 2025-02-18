Имя Михаил остаётся самым популярным в РФ и среди белгородцев, а что с девочками?

Posted 18 февраля, 13:37
Published 18 февраля, 13:37
Modified 18 февраля, 13:43
Updated 18 февраля, 13:43
При этом топ самых популярных имён в Белгородской области и по всей РФ схож, однако не без некоторых отличий. Да и тенденция почти идентична с прошлым годом.
В 2025 году, как говорит всероссийская статистика на официальном сайте ЗАГСа, наибольшей популярностью среди родителей пользуются имена София и Михаил. Только за 2025 год этими именами одарили 2652 девочки и 3216 мальчиков.
В Белгородской области новорождённых Михаилов зарегистрировано за два месяца текущего года 49, а Софий — 27. При этом немного вперёд вырвалось имя Варвара. Совсем маленьких белгородок в области уже есть как минимум 28. На втором месте по популярности — Александр. В регионе такое имя получили 42 малыша. Далее идёт имя Иван — это 31 ребёнок, последнее место делят сразу два имени — Артём и Матвей. Их по 29.
С мальчиками разобрались. А что с остальными «девочковыми» именами? На третьем месте расположились 24 Анны, за ними 23 Виктории. А замыкают основной топ имя Ева. Это имя среди новорождённых за 2025 год уже регистрировали 20 раз.
А вот так всё было в 2024 году.
Общероссийский топ отличает от белгородского всего одним именем:
Среди мальчиков рейтинг такой:
А это данные за 2024 год по РФ:
В этом году в Белгородской области новорождённого мальчика назвали необычным именем — Акамас, к тому же, появились среди самых маленьких жителей региона трое Добрынь Никитич.