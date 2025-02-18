Имя Михаил остаётся самым популярным в РФ и среди белгородцев, а что с девочками?

В Белгородской области новорождённых Михаилов зарегистрировано за два месяца текущего года 49, а Софий — 27. При этом немного вперёд вырвалось имя Варвара. Совсем маленьких белгородок в области уже есть как минимум 28. На втором месте по популярности — Александр. В регионе такое имя получили 42 малыша. Далее идёт имя Иван — это 31 ребёнок, последнее место делят сразу два имени — Артём и Матвей. Их по 29.