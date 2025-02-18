Гладков: в 2024 году в Белгородской области введено 669 тысяч кв. м жилья

Posted 18 февраля, 09:33
Published 18 февраля, 09:33
Modified 18 февраля, 09:35
Updated 18 февраля, 09:35
На еженедельном оперативном совещании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудил результаты деятельности Белгородской ипотечной корпорации (БИК) за 2024 год и планы на 2025-й.
В минувшем году корпорация продала 1212 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) физическим лицам на сумму 436 млн рублей. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» введено 669 тыс. кв. м индивидуального жилья, а для многодетных семей построено 29 домов.
Вячеслав Гладков отметил, что в сфере строительства необходимы новые подходы, так как люди, заселяясь в дома, ожидают сразу получить благоустроенную среду — освещение, дороги, тротуары и транспортную доступность, а не «ждать этого десятилетиями». По его словам, в регионе есть сильный строительный комплекс, который готов выполнять поставленные задачи, но нуждается в системной государственной поддержке.
В 2024 году БИК завершила строительство трёх объектов инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Московский» Белгородского района: сети водоснабжения, водоотведения и первый этап ливневой канализации. К апрелю 2025 года планируется полностью завершить работы и ввести в эксплуатацию водозабор мощностью 4,8 тыс. кубометров в сутки в селе Шагаровка.
В 2024 году продолжалась программа обеспечения жильём граждан, потерявших его. Было выкуплено 298 новых квартир и зарегистрировано 1235 переходов прав собственности.
Также в коммерческий оборот введены 1180 земельных участков в 35 микрорайонах области. Это позволило поддерживать спрос у корпоративных застройщиков. Подписаны восемь новых инвестиционных соглашений, предусматривающих строительство свыше 280 тыс. кв. м жилья.
Генеральный директор «БИК» Павел Деревянко сообщил, что в 2025 году планируется вовлечь в коммерческий оборот 950 га земли, а также подписать четыре новых соглашения о комплексном развитии территории, что обеспечит ввод 158 тыс. кв. м жилья.
Также продолжится работа над проектом завода модульных конструкций: строительство начнётся в IV квартале 2025 года, а завершится в первой половине 2026-го.
В рамках нового пилотного проекта по точечному освоению территорий планируется застроить 92 тыс. кв. м жилья.
Дополнительно в марте 2025 года «БИК» представят доклад губернатору о своих планах на период 2025–2027 годов.
В Белгородской области предложили создать региональную микрокредитную организацию (МКО) на базе Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Это решение связано с прекращением работы регионального механизма льготного ипотечного кредитования после изменений в федеральном законодательстве. По словам генерального директора АО «БИК» Павла Деревянко, создание МКО позволит обеспечить стартовый капитал для льготных займов и обеспечить деятельность без дополнительных расходов из бюджета.