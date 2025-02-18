Гладков: в 2024 году в Белгородской области введено 669 тысяч кв. м жилья

Вячеслав Гладков отметил, что в сфере строительства необходимы новые подходы, так как люди, заселяясь в дома, ожидают сразу получить благоустроенную среду — освещение, дороги, тротуары и транспортную доступность, а не «ждать этого десятилетиями». По его словам, в регионе есть сильный строительный комплекс, который готов выполнять поставленные задачи, но нуждается в системной государственной поддержке.