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Posted 18 февраля, 09:29

Published 18 февраля, 09:29

Modified 18 февраля, 11:24

Updated 18 февраля, 11:24

Гладков рассказал о выплатах белгородцам, жившим в военное время

Гладков рассказал о выплатах белгородцам, жившим в военное время

18 февраля 2025, 09:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Выплаты
В областном правительстве рассказали о выплатах, которые положены определённым льготным категориям. Всего на них выделят 1,5 млрд рублей.

Глава приграничного региона рассказал о денежных выплатах, которые перечислят участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, узникам лагерей, блокадникам, труженикам тыла и детям войны до 1 мая текущего года. Всего на это уйдёт свыше 1,5 млрд рублей, 390 млн из которых дополнительно добавят из областного бюджета.

Так, участникам выплатят по 180 тысяч рублей, белгородцам со знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и жителям, ставшим узниками концлагерей в маленьком возрасте, — по 115 тысяч рублей, труженикам тыла — по 90 тысяч рублей.

Супругам погибших инвалидов и участников войны переведут по 80 тысяч, а жители, приравненные к участникам войны, получат по 35 тысяч рублей.

Также уже четыре года детям войны ежемесячно перечисляют 1245 рублей — это 14 940 рублей в год. В этом году на выплаты 52,4 тысячам человек выделят 783 млн рублей.

Им также на День Победы выплатят по 5 тысяч рублей. Эта же сумма к 9 мая положена репрессированным и пострадавшим от политических репрессий жителям.

При этом ко Дню Победы предлагается установить новые выплаты в размере 20 тысяч рублей участникам войны и по 1 тысяче другим категориям.

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