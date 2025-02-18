Гладков рассказал о выплатах белгородцам, жившим в военное время

Глава приграничного региона рассказал о денежных выплатах, которые перечислят участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, узникам лагерей, блокадникам, труженикам тыла и детям войны до 1 мая текущего года. Всего на это уйдёт свыше 1,5 млрд рублей, 390 млн из которых дополнительно добавят из областного бюджета.