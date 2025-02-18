Экс-мэр Белгорода Иванов настаивает на своей невиновности в получении взятки

Posted 18 февраля, 10:03
Published 18 февраля, 10:03
Modified 18 февраля, 10:03
Updated 18 февраля, 10:03
В Свердловском районном суде 18 февраля прошло последнее слушание по делу бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. Экс-градоначальник отрицает все обвинения, которые были ему предъявлены, поэтому попросил оправдать его по всем статьям.
«Факта и обстоятельства взятки не было, а взяткодатель давал показания, противоречащие материалам дела. При этом меня одновременно обвиняют в попустительстве и тут же обвиняют в покровительстве взяткодателю. Это был хитрый ход обвинения — сделать меня виновным при любом раскладе. <…> Прошу вынести законное, обоснованное решение и оправдать меня», — приводит цитату Иванова «Открытый Белгород».
Решение по делу пока не известно. Результаты огласят через пару дней, 21 февраля.
Напомним, что разбирательства длятся уже два года. В январе Иванову продлили нахождение под стражей до 23 марта. Всё это время бывший мэр утверждал, что невиновен, хотя прокуратура просит наказание в виде 10 лет тюрьмы и 11 млн рублей штрафа.
Антона Иванова обвиняют в получении взятки и злоупотреблениями полномочий.