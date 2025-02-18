Экс-мэр Белгорода Иванов настаивает на своей невиновности в получении взятки

Напомним, что разбирательства длятся уже два года. В январе Иванову продлили нахождение под стражей до 23 марта. Всё это время бывший мэр утверждал, что невиновен, хотя прокуратура просит наказание в виде 10 лет тюрьмы и 11 млн рублей штрафа.