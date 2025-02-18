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Posted 18 февраля, 10:03

Published 18 февраля, 10:03

Modified 18 февраля, 10:03

Updated 18 февраля, 10:03

Антон Иванов

Экс-мэр Белгорода Иванов настаивает на своей невиновности в получении взятки

18 февраля 2025, 10:03
Фото: страница Антона Иванова. Антон Иванов

Суд вынесет приговор по делу экс-мэра Белгорода Иванова 21 февраля

Сюжет
Взятка
Бывший градоначальник считает, что все материалы дела указывают на его невиновность, а взяткодатель говорил в суде неправду.

В Свердловском районном суде 18 февраля прошло последнее слушание по делу бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. Экс-градоначальник отрицает все обвинения, которые были ему предъявлены, поэтому попросил оправдать его по всем статьям.

«Факта и обстоятельства взятки не было, а взяткодатель давал показания, противоречащие материалам дела. При этом меня одновременно обвиняют в попустительстве и тут же обвиняют в покровительстве взяткодателю. Это был хитрый ход обвинения — сделать меня виновным при любом раскладе. <…> Прошу вынести законное, обоснованное решение и оправдать меня», — приводит цитату Иванова «Открытый Белгород».

Решение по делу пока не известно. Результаты огласят через пару дней, 21 февраля.

Напомним, что разбирательства длятся уже два года. В январе Иванову продлили нахождение под стражей до 23 марта. Всё это время бывший мэр утверждал, что невиновен, хотя прокуратура просит наказание в виде 10 лет тюрьмы и 11 млн рублей штрафа.

Антона Иванова обвиняют в получении взятки и злоупотреблениями полномочий.

Суд вновь продлил нахождение экс-мэра Белгорода Иванова под стражей
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