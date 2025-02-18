«Домклик»: Средняя цена жилья по «Семейной ипотеке» в России — 7,8 млн рублей

Posted 18 февраля, 16:30
Published 18 февраля, 16:30
Modified 18 февраля, 16:30
Updated 18 февраля, 16:30
В последние месяцы 2024 года программа «Семейная ипотека» достигла рекордных показателей: её доля в общем объёме выдач Сбера составила 65%. Это подчёркивает её значимость как ключевого инструмента поддержки семей с детьми и стимулятора спроса на новостройки, что в свою очередь способствует развитию строительного сектора.
Согласно анализу «Домклик», большинство сделок по программе «Семейная ипотека» приходится на квартиры, причём популярность однокомнатных и двухкомнатных квартир остаётся высокой. В начале 2025 года наблюдается снижение доли индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которая в первой половине прошлого года составляла 23%. Это может быть связано с переходом этого сектора на использование эскроу-счетов аналогично многоквартирным домам, пишет vostokmedia.com.
Средняя площадь жилья, приобретаемого по программе, составляет около 35 квадратных метров для однокомнатных квартир, 55 квадратных метров для двухкомнатных и 72 квадратных метра для трёхкомнатных. Доля однокомнатных квартир в сделках составила около 50% в декабре 2024 года, двухкомнатных — 35%, а более просторных квартир — примерно 15%.
Медианная стоимость жилья, приобретённого по программе в начале 2025 года, составила 7,8 миллиона рублей в среднем по России. Однако в разных федеральных округах эта цифра варьируется: в Северо-Кавказском федеральном округе средняя стоимость составляет 6 миллионов рублей, а в Центральном федеральном округе — 10,3 миллиона рублей. Лидирующие позиции по стоимости жилья занимают столичные регионы, на которые также приходится значительная часть выдач кредитов по программе. Например, доля Москвы в выдаче кредитов в ЦФО составляет 38%, а Санкт-Петербурга в СЗФО — 40%.
Средний размер кредита по программе составляет 5,5 миллиона рублей по стране, максимальный — в Центральном федеральном округе (7 миллионов рублей), а минимальный — на Урале, Северном Кавказе и в Приволжском федеральном округе (от 4,4 до 4,8 миллиона рублей).
Первоначальный взнос по программе также варьируется в зависимости от региона: средний по России первоначальный взнос составляет 2,3 миллиона рублей, в Центральном федеральном округе — 3,3 миллиона рублей, а в Северо-Кавказском федеральном округе — 1,5 миллиона рублей. В регионах с более высоким уровнем доходов первоначальный взнос обычно составляет около 30% от стоимости недвижимости, тогда как в других регионах — около 25%.
Ежемесячный платёж по программе также зависит от региона: лидируют Центральный и Северо-Западный федеральные округа с платежами в размере 43,6 тысячи рублей и 36,2 тысячи рублей соответственно. Минимальный ежемесячный платёж зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — 27,7 тысячи рублей.
Сроки ипотечного кредитования по программе составляют в среднем 28 лет, однако в регионах с высоким уровнем доходов они могут быть короче. Это особенно характерно для Москвы и Санкт-Петербурга, хотя на начало 2025 года сроки в обеих столицах не сильно отличаются от общероссийских. Эксперты «Домклик» отмечают, что высокие цены на новостройки вынуждают жителей даже состоятельных регионов оформлять ипотечные кредиты на более длительный срок.