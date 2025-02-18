«Домклик»: Средняя цена жилья по «Семейной ипотеке» в России — 7,8 млн рублей

Сроки ипотечного кредитования по программе составляют в среднем 28 лет, однако в регионах с высоким уровнем доходов они могут быть короче. Это особенно характерно для Москвы и Санкт-Петербурга, хотя на начало 2025 года сроки в обеих столицах не сильно отличаются от общероссийских. Эксперты «Домклик» отмечают, что высокие цены на новостройки вынуждают жителей даже состоятельных регионов оформлять ипотечные кредиты на более длительный срок.