Доллары тоже в списке: какие поддельные банкноты чаще находят в Белгородской области

Проверить деньги на оригинальность можно на ощупь, на свет и под разными углами. Если банкнота фальшивая, то её следует отнести в ближайший банк, однако так поступают только четверть опрошенных. Больше трети возвращают фальшивку, 17% решают от неё избавиться самостоятельно и около 14% оставляют себе.