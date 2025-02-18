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Posted 18 февраля, 16:05

Published 18 февраля, 16:05

Modified 18 февраля, 16:05

Updated 18 февраля, 16:05

В Белгородской области стали находить меньше фальшивок

Доллары тоже в списке: какие поддельные банкноты чаще находят в Белгородской области

18 февраля 2025, 16:05
Фото: 1MI. В Белгородской области стали находить меньше фальшивок

В Белгородской области за год нашли 42 фальшивые банкноты

В Белгородской области продолжают появляться поддельные банкноты, однако их оборот стал гораздо меньше.

В минувшем году в приграничном регионе нашли только 42 фальшивые банкноты. Судя по известным данным, ситуация улучшается, поскольку ещё годом ранее, в 2023-м, фальшивок обнаружили 58, сообщили в белгородском отделении Банка России.

В 2024 году чаще всего подделывали пятитысячные купюры — таких изъяли 24. Фальшивыми также оказались 11 однотысячных банкнот и одна — двухтысячная.

В регионе пытались заплатить и шестью банкнотами номиналом 100 американских долларов. Одну из них нашли ещё весной.

Проверить деньги на оригинальность можно на ощупь, на свет и под разными углами. Если банкнота фальшивая, то её следует отнести в ближайший банк, однако так поступают только четверть опрошенных. Больше трети возвращают фальшивку, 17% решают от неё избавиться самостоятельно и около 14% оставляют себе.

В Белгородской области нашли всего одну фальшивку номиналом в 100 долларов
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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Подделка#Банкноты#Белгород#Фальшивые банкноты
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