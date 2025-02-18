Доллары тоже в списке: какие поддельные банкноты чаще находят в Белгородской области

Posted 18 февраля, 16:05
Published 18 февраля, 16:05
Modified 18 февраля, 16:05
Updated 18 февраля, 16:05
В минувшем году в приграничном регионе нашли только 42 фальшивые банкноты. Судя по известным данным, ситуация улучшается, поскольку ещё годом ранее, в 2023-м, фальшивок обнаружили 58, сообщили в белгородском отделении Банка России.
В 2024 году чаще всего подделывали пятитысячные купюры — таких изъяли 24. Фальшивыми также оказались 11 однотысячных банкнот и одна — двухтысячная.
В регионе пытались заплатить и шестью банкнотами номиналом 100 американских долларов. Одну из них нашли ещё весной.
Проверить деньги на оригинальность можно на ощупь, на свет и под разными углами. Если банкнота фальшивая, то её следует отнести в ближайший банк, однако так поступают только четверть опрошенных. Больше трети возвращают фальшивку, 17% решают от неё избавиться самостоятельно и около 14% оставляют себе.