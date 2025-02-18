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Posted 18 февраля, 07:13

Published 18 февраля, 07:13

Modified 18 февраля, 07:15

Updated 18 февраля, 07:15

Белгород

Больше 1000 лет? Белгородец пытался без фактов «доказать» старинность города

18 февраля 2025, 07:13
Фото: bel.ru. Белгород

Белгородцы вновь вернулись к теме «1000-летия» города

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Новости Белгорода
Ответ от Минюста РФ, где не было никаких доказательств старинности города, опубликовал белгородец, уверенный в обратном. Проблему прокомментировал мэр.

В Белгороде уже не один год ведутся споры о настоящей дате основания города. Кто-то утверждает, что отсчёт должен идти с 1596 года, а кто-то до сих пор говорит про 993-й.

Доказать «древность» города решил местный житель. Он опубликовал в Сети документ от Минюста РФ, в котором говорится про исполнение в 1995 году постановления федерального правительства «О праздновании 1000-летия основания города Белгорода».

«Белгородское отделение Ветеранов Вооружённых сил РФ доказало, что городу 1000 лет, а не 400, как везде пишут в пабликах, в том числе и на страницах мэра и губернатора. Следуя этому ответу везде не стелах указателях и публикациях, выходит, нужно сменить дату образования города воинской славы Белгорода с 1596 года на 993-й», — посчитал мужчина.
Ответ Минюста РФ на обращение беелгородца
Ответ Минюста РФ на обращение беелгородца. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Мужчина считает, что это является доказательством того, что городу явно больше 400 лет, однако это опроверг мэр Валентин Демидов.

По словам градоначальника, круглый стол на данную тему проводили в начале декабря 2024 года. Но никто из историков, археологов, краеведов и других профессионалов так и не пришёл к единому мнению, поскольку существенных доказательств об основании Белгорода в десятом веке нет.

«Постановление правительства РФ „О праздновании 1000-летия основания города Белгорода“ является исполненным (данный факт подтверждается полученным Вами ответом из Министерства юстиции РФ). Нормативный акт не содержит каких-либо прямых обязывающих указаний в вопросе даты основания Белгорода», — объяснил чиновник.

Напомним, что признанной датой основания Белгорода считается 11 сентября 1596 года. В прошлом году исполнилось 428 лет.

Отметили же тысячелетие города в 1995 году по распоряжению премьер-министра Виктора Черномырдина, а опоздали на два года из-за долгой подготовки к этому мероприятию.

Состарил же город белгородский краевед Юрий Шмелёв, который спутал его с Белгородом-Киевским. Так и решили официально отметить тысячелетие города.

Об ошибке краеведа редакции Бел.Ру рассказывал историк Юрий Коннов.

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