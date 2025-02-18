Больше 1000 лет? Белгородец пытался без фактов «доказать» старинность города

Posted 18 февраля, 07:13
Published 18 февраля, 07:13
Modified 18 февраля, 07:15
Updated 18 февраля, 07:15
В Белгороде уже не один год ведутся споры о настоящей дате основания города. Кто-то утверждает, что отсчёт должен идти с 1596 года, а кто-то до сих пор говорит про 993-й.
Доказать «древность» города решил местный житель. Он опубликовал в Сети документ от Минюста РФ, в котором говорится про исполнение в 1995 году постановления федерального правительства «О праздновании 1000-летия основания города Белгорода».
«Белгородское отделение Ветеранов Вооружённых сил РФ доказало, что городу 1000 лет, а не 400, как везде пишут в пабликах, в том числе и на страницах мэра и губернатора. Следуя этому ответу везде не стелах указателях и публикациях, выходит, нужно сменить дату образования города воинской славы Белгорода с 1596 года на 993-й», — посчитал мужчина.
Мужчина считает, что это является доказательством того, что городу явно больше 400 лет, однако это опроверг мэр Валентин Демидов.
По словам градоначальника, круглый стол на данную тему проводили в начале декабря 2024 года. Но никто из историков, археологов, краеведов и других профессионалов так и не пришёл к единому мнению, поскольку существенных доказательств об основании Белгорода в десятом веке нет.
«Постановление правительства РФ „О праздновании 1000-летия основания города Белгорода“ является исполненным (данный факт подтверждается полученным Вами ответом из Министерства юстиции РФ). Нормативный акт не содержит каких-либо прямых обязывающих указаний в вопросе даты основания Белгорода», — объяснил чиновник.
Напомним, что признанной датой основания Белгорода считается 11 сентября 1596 года. В прошлом году исполнилось 428 лет.
Отметили же тысячелетие города в 1995 году по распоряжению премьер-министра Виктора Черномырдина, а опоздали на два года из-за долгой подготовки к этому мероприятию.
Состарил же город белгородский краевед Юрий Шмелёв, который спутал его с Белгородом-Киевским. Так и решили официально отметить тысячелетие города.
Об ошибке краеведа редакции Бел.Ру рассказывал историк Юрий Коннов.