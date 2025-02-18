Белгородские участники СВО получат невыплаченный МРОТ

Posted 18 февраля, 18:36
Published 18 февраля, 18:36
Modified 18 февраля, 18:38
Updated 18 февраля, 18:38
В ходе вечернего эфира с губернатором Белгородской области поступил вопрос от жительницы региона, касающийся выплат участникам специальной военной операции. В частности, речь шла о своевременности начисления минимального размера оплаты труда.
Вячеслав Гладков признал наличие проблемы, отметив, что министерство труда и социальной защиты допустило ошибку в декабре, что привело к невыплате МРОТ некоторым бойцам.
«К сожалению, узнал первый раз об этой информации», — заявил глава региона.
Для исправления сложившейся ситуации из резервного фонда области выделено 112 миллионов рублей. Выплаты будут осуществлены в соответствии с информацией о периодах невыплаты каждому конкретному участнику СВО.
«До 1 марта 2025 года все получатели, которые своих денег не получили до этого времени, они получат. Всё на контроле», — подчеркнул губернатор.
Ранее глава приграничного региона сообщил о денежных компенсациях, которые будут направлены участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, людям, пережившим блокаду, труженикам тыла и детям войны до 1 мая этого года. Общая сумма выплат составит более 1,5 миллиарда рублей, из которых 390 миллионов рублей будут выделены дополнительно из областного бюджета.