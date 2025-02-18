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Posted 18 февраля, 18:36

Published 18 февраля, 18:36

Modified 18 февраля, 18:38

Updated 18 февраля, 18:38

Белгородские участники СВО получат невыплаченный МРОТ

Белгородские участники СВО получат невыплаченный МРОТ

18 февраля 2025, 18:36
Фото: Изображение Midjourney.
В ходе вечернего эфира губернатор ответил на вопрос белгородки. Выяснилось, что в декабре министерство труда и социальной защиты допустило ошибку, из-за которой бойцы не получили положенный МРОТ.

В ходе вечернего эфира с губернатором Белгородской области поступил вопрос от жительницы региона, касающийся выплат участникам специальной военной операции. В частности, речь шла о своевременности начисления минимального размера оплаты труда.

Вячеслав Гладков признал наличие проблемы, отметив, что министерство труда и социальной защиты допустило ошибку в декабре, что привело к невыплате МРОТ некоторым бойцам.

«К сожалению, узнал первый раз об этой информации», — заявил глава региона.

Для исправления сложившейся ситуации из резервного фонда области выделено 112 миллионов рублей. Выплаты будут осуществлены в соответствии с информацией о периодах невыплаты каждому конкретному участнику СВО.

«До 1 марта 2025 года все получатели, которые своих денег не получили до этого времени, они получат. Всё на контроле», — подчеркнул губернатор.

Ранее глава приграничного региона сообщил о денежных компенсациях, которые будут направлены участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, людям, пережившим блокаду, труженикам тыла и детям войны до 1 мая этого года. Общая сумма выплат составит более 1,5 миллиарда рублей, из которых 390 миллионов рублей будут выделены дополнительно из областного бюджета.

Гладков рассказал о выплатах белгородцам, жившим в военное время
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Бойцы#Белгород
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