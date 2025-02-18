Белгородские участники СВО получат невыплаченный МРОТ

Ранее глава приграничного региона сообщил о денежных компенсациях, которые будут направлены участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, людям, пережившим блокаду, труженикам тыла и детям войны до 1 мая этого года. Общая сумма выплат составит более 1,5 миллиарда рублей, из которых 390 миллионов рублей будут выделены дополнительно из областного бюджета.