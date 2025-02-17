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Posted 17 февраля, 09:43

Published 17 февраля, 09:43

Modified 17 февраля, 09:45

Updated 17 февраля, 09:45

Гладков пожаловался на глав, которые не проводят ярмарки

За кем будут следить на ярмарках выходного дня в Белгородской области?

17 февраля 2025, 09:43

Гладков пожаловался на глав, которые не проводят ярмарки

Губернатор Белгородской области потребовал устанавливать видеокамеры с трансляцией на местах проведения ярмарок. Следить собираются за работой глав районов?

Вячеслав Гладков пожаловался на глав, которые не проводят еженедельные ярмарки. В пример глава правительства привёл Валуйский округ, где ярмарки на этих выходных не было.

Для контроля Гладков предлагает устанавливать в местах проведения мероприятий камеры с трансляциями, чтобы проверить, работает ли ярмарка, можно было в любой момент.

Также губернатор запретил проводить ярмарки выходного дня на территории постоянных рынков, потому что их владельцы не будут организовывать всё так, чтобы цены на продукты были снижены, ведь им нужна выгода финансовая.

Всё, что может помешать проведению, — это оперативная обстановка. Переносите ярмарки в безопасные места. Ярмарки невозможно организовать в трёх муниципалитетах: Красная Яруга, Шебекино, Грайворон. По всем остальным обязаны проводить», — считает глава правительства.
Белгородцы попросили Гладкова чаще ездить на ярмарку, чтобы цены там не повышались
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