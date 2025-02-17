Вырубят или оставят? Решена судьба берёзовой аллеи под Белгородом

Posted 17 февраля, 09:26
Published 17 февраля, 09:26
Modified 17 февраля, 09:26
Updated 17 февраля, 09:26
В Разумном обсудили будущее берёзовой аллеи на улице Журавлиная. Жители собрали сотни подписей, требуя сохранить зелёную зону и изменить разрешённое использование земельного участка на «парковую зону».
15 февраля по итогам встречи разуменцев с чиновниками приняли решение сохранить аллею, сообщает депутат Екатерина Долгова. Ожидается письменный ответ на зарегистрированные обращения.
Напомним, что белгородцы боролись за сохранение посадки в Разумном ещё с 2020 года. Тогда её удалось отстоять.
Недавно стало известно, что берёзовую аллею снова хотят застроить домами. Местные активисты обратились к чиновникам с просьбой сохранить зелёную зону.