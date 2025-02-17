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Posted 17 февраля, 09:26

Published 17 февраля, 09:26

Modified 17 февраля, 09:26

Updated 17 февраля, 09:26

Берёзовая аллея в Белгородском районе

Вырубят или оставят? Решена судьба берёзовой аллеи под Белгородом

17 февраля 2025, 09:26
Фото: «Разумное on-line». Берёзовая аллея в Белгородском районе

Белгородцы обсудили с чиновниками судьбу берёзовой аллеи

Опасения насчёт вырубки возникли у жителей Разумного.

В Разумном обсудили будущее берёзовой аллеи на улице Журавлиная. Жители собрали сотни подписей, требуя сохранить зелёную зону и изменить разрешённое использование земельного участка на «парковую зону».

15 февраля по итогам встречи разуменцев с чиновниками приняли решение сохранить аллею, сообщает депутат Екатерина Долгова. Ожидается письменный ответ на зарегистрированные обращения.

Напомним, что белгородцы боролись за сохранение посадки в Разумном ещё с 2020 года. Тогда её удалось отстоять.

Недавно стало известно, что берёзовую аллею снова хотят застроить домами. Местные активисты обратились к чиновникам с просьбой сохранить зелёную зону.

Под Белгородом снова хотят уничтожить берёзовую аллею?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Разумное#Вырубка#Аллея#Белгород
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