Воронежская область опередила Белгородскую в рейтинге по качеству жизни

Posted 17 февраля, 07:18
Published 17 февраля, 07:18
Modified 17 февраля, 07:21
Updated 17 февраля, 07:21
Белгородская область заняла 13-е место в рейтинге по качеству жизни от РИА «Новости». По сравнению с 2023 годом регион потерял две позиции, однако его рейтинговый балл увеличился с 64,625 до 65,638.
РИА «Новости» ежегодно составляет рейтинг российских регионов по качеству жизни, оценивая социально-экономические показатели, уровень доходов, рынок труда и доступность услуг.
В 2024 году Белгородская область заняла 16-е место, потеряв две позиции по сравнению с прошлым годом, но улучшив свой балл до 61,02. Регион также уступал Воронежскому и опережал Курский.
В 2023 году Белгородчина занимала 14-е место, лучшее в Черноземье, с результатом 58,8 балла.
А в 2022 году регион был на 12-м месте.
Воронежская область, сосед Белгородчины, показала результаты получше и расположилась на 11-й строчке с 66,065 балла. Липецкая область заняла 19-е место, набрав 63,416 балла, а Курская область оказалась на 28-м месте с 60,450 балла. Тамбовская область замыкает топ-50, находясь на 45-й позиции с 54,353 балла.
Лидерами рейтинга традиционно стали Москва (84,085 балла), Санкт-Петербург (83,388 балла) и Московская область (81,220 балла).
Белгородская область стабильно занимает высокие позиции в различных рейтингах. В исследовании Агентства стратегических инициатив регион занял 12-е место в рейтинге регионов по качеству жизни. В 2023 году область занимала 13-е место, а в 2022 и 2021 — 7-е место.
Кроме того, область вошла в топ-10 самых безопасных регионов России, заняв 9-е место. Также Белгородчина попала в третью десятку списка социально-экономически устойчивых регионов страны по версии Фонда развития гражданского общества.