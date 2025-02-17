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Posted 17 февраля, 12:15

Published 17 февраля, 12:15

Modified 17 февраля, 12:17

Updated 17 февраля, 12:17

Карета скорой помощи, в которой скончались фельдшеры, после столкновения с иномаркой

Виновного пока не нашли? Что известно о ДТП в Белгороде, в котором погибли фельдшеры

17 февраля 2025, 12:15
Фото: страница Алексея Жирова. Карета скорой помощи, в которой скончались фельдшеры, после столкновения с иномаркой

В УМВД не смогли предоставить новые детали о страшном ДТП со скорой в Белгороде

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Новости Белгорода
Около десяти дней назад в центре Белгорода случилась авария, в которой погибли фельдшеры. Какие новые подробности дела появились?

«Фонарь» пообщался с Набигуллой Багамаевым, который заявил, что в иномарке, сбившей карету скорой помощи, находились двое военных: Мурад М. и владелец авто Рамазан Гаджимурадов. Один из них мог приехать из Беларуси.

Багамаев добавил, что оба участника ДТП уже вышли из комы. Сейчас они находятся в военном госпитале в Москве и дают показания.

Кроме того, в машине находился Ису А., однако он, утверждает член Общественной палаты региона, «парень хороший». Сейчас он находится в коме. Фото, подтверждающие, что мужчина правда был в автомобиле, есть у Багамаева.

В то же время в региональном УМВД не смогли ответить журналистам, кто является главным подозреваемым в происшедшей смертельной аварии и на какой стадии находится рассмотрение дела. В ведомстве лишь напомнили о возбуждении дела.

Добавим, что в аварии погибли 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У обеих остались дети.

Главным подозреваемым может быть Рамазан Гаджимурадов, которому принадлежит иномарка. Некоторые медиа сообщали, что в ночь трагедии он якобы был пьян, однако его сестра утверждает, что это не может быть правдой из-за его религии.

В региональном СК ранее заявили, что не ведут уголовное дело.

В Белгороде похоронили погибших в страшном ДТП фельдшеров
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#Александра Склярова#Новости Белгорода#Белгород#Фельдшеры#Смертельная авария
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