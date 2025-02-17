Виновного пока не нашли? Что известно о ДТП в Белгороде, в котором погибли фельдшеры

Posted 17 февраля, 12:15
Published 17 февраля, 12:15
Modified 17 февраля, 12:17
Updated 17 февраля, 12:17
«Фонарь» пообщался с Набигуллой Багамаевым, который заявил, что в иномарке, сбившей карету скорой помощи, находились двое военных: Мурад М. и владелец авто Рамазан Гаджимурадов. Один из них мог приехать из Беларуси.
Багамаев добавил, что оба участника ДТП уже вышли из комы. Сейчас они находятся в военном госпитале в Москве и дают показания.
Кроме того, в машине находился Ису А., однако он, утверждает член Общественной палаты региона, «парень хороший». Сейчас он находится в коме. Фото, подтверждающие, что мужчина правда был в автомобиле, есть у Багамаева.
В то же время в региональном УМВД не смогли ответить журналистам, кто является главным подозреваемым в происшедшей смертельной аварии и на какой стадии находится рассмотрение дела. В ведомстве лишь напомнили о возбуждении дела.
Добавим, что в аварии погибли 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У обеих остались дети.
Главным подозреваемым может быть Рамазан Гаджимурадов, которому принадлежит иномарка. Некоторые медиа сообщали, что в ночь трагедии он якобы был пьян, однако его сестра утверждает, что это не может быть правдой из-за его религии.
В региональном СК ранее заявили, что не ведут уголовное дело.