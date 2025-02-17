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Posted 17 февраля, 08:01

Published 17 февраля, 08:01

Modified 17 февраля, 08:01

Updated 17 февраля, 08:01

Сирену будут включать чаще

В одном из районов Белгородской области будут включать сирену не только при обстрелах

17 февраля 2025, 08:01
Фото: Изображение Midjourney. Сирену будут включать чаще
Сюжет
Приграничье
Сигнал об опасности подадут, если в небе замечен дрон.

В Грайворонском округе увеличилось количество атак вражеских БПЛА. В связи с этим принято решение оповещать жителей коротким включением сирены при обнаружении беспилотников или FPV-дронов, сообщил глава Геннадий Бондарев.

Он попросил не игнорировать сигнал и как можно скорее направляться в укрытие.

Только вчера, 16 февраля, 12 беспилотников атаковали Грайворонский округ. Также ВСУ выпустили по территории 17 боеприпасов.

В ночь на 16 февраля в Грайворонском округе в результате атаки ВСУ повреждения получили грузовик и два жилых дома.

Отметим, что в Белгороде сирену включают только во время длительного массированного удара или при угрозе ракетного обстрела.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Сирена#Приграничье#СВО#БПЛА
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