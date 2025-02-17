В одном из районов Белгородской области будут включать сирену не только при обстрелах

Posted 17 февраля, 08:01
Published 17 февраля, 08:01
Modified 17 февраля, 08:01
Updated 17 февраля, 08:01
В Грайворонском округе увеличилось количество атак вражеских БПЛА. В связи с этим принято решение оповещать жителей коротким включением сирены при обнаружении беспилотников или FPV-дронов, сообщил глава.
Он попросил не игнорировать сигнал и как можно скорее направляться в укрытие.
Только вчера, 16 февраля, 12 беспилотников атаковали Грайворонский округ. Также ВСУ выпустили по территории 17 боеприпасов.
В ночь на 16 февраля в Грайворонском округе в результате атаки ВСУ повреждения получили грузовик и два жилых дома.
Отметим, что в Белгороде сирену включают только во время длительного массированного удара или при угрозе ракетного обстрела.