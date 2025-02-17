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Posted 17 февраля, 11:35

Published 17 февраля, 11:35

Modified 17 февраля, 11:38

Updated 17 февраля, 11:38

К озимым культурам относятся, например, пшеница, рожь, ячмень и тритикале

В Белгородской области обещают почти до -20 °C: что грозит будущему урожаю?

17 февраля 2025, 11:35
Фото: 1MI. К озимым культурам относятся, например, пшеница, рожь, ячмень и тритикале

Синоптики оценили влияние аномального холода на озимые в Белгородской области

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Сельское хозяйство
Ближайшие три дня в ЦФО ожидаются сильные морозы. Что будет с озимыми?

С 17 по 19 февраля в южной части Центрального федерального округа ожидаются аномально низкие температуры, до -19 °C, сообщает ТАСС. Для Белгородской области это на 7-9 °C ниже нормы.

Однако, несмотря на холод, снег, который выпал в последние дни, защитит озимые культуры от вымерзания. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, это должно защитить озимые культуры от вымерзания.

Напомним, что в Белгородской области аграриям выплатили 130 млн рублей компенсации за ущерб, нанесённый природными аномалиями в прошлом году. В регионе были зафиксированы заморозки в мае и засуха в октябре, что привело к введению режимов ЧС.

Под урожай 2025 года застраховали 150 тыс. га озимых. Всего в области засеяно 372,7 тыс. га. Из-за аномально тёплого января в упадке было лишь 2% посевов. Ожидается, что в этом году соберут 3,2 млн тонн зерновых культур.

Не настолько плоха? Аномальная зима спасла озимые в Белгородской области
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Урожай#Сельское хозяйство#Холод#Белгород
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