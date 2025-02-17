В Белгородской области обещают почти до -20 °C: что грозит будущему урожаю?

Posted 17 февраля, 11:35
Published 17 февраля, 11:35
Modified 17 февраля, 11:38
Updated 17 февраля, 11:38
С 17 по 19 февраля в южной части Центрального федерального округа ожидаются аномально низкие температуры, до -19 °C, сообщает ТАСС. Для Белгородской области это на 7-9 °C ниже нормы.
Однако, несмотря на холод, снег, который выпал в последние дни, защитит озимые культуры от вымерзания. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, это должно защитить озимые культуры от вымерзания.
Напомним, что в Белгородской области аграриям выплатили 130 млн рублей компенсации за ущерб, нанесённый природными аномалиями в прошлом году. В регионе были зафиксированы заморозки в мае и засуха в октябре, что привело к введению режимов ЧС.
Под урожай 2025 года застраховали 150 тыс. га озимых. Всего в области засеяно 372,7 тыс. га. Из-за аномально тёплого января в упадке было лишь 2% посевов. Ожидается, что в этом году соберут 3,2 млн тонн зерновых культур.